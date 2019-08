Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.884,90 +0,15% +14,82% Euro-Stoxx-50 3.337,86 +0,84% +11,21% Stoxx-50 3.049,31 +0,67% +10,48% DAX 11.720,32 +0,60% +11,00% FTSE 7.203,21 +0,06% +6,99% CAC 5.319,38 +1,00% +12,44% Nikkei-225 20.593,35 +0,37% +2,89% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,17 +13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,01 51,09 +1,8% 0,92 +8,7% Brent/ICE 56,98 58,94 +1,3% 0,75 +3,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.497,34 1.501,30 -0,3% -3,97 +16,7% Silber (Spot) 17,04 17,11 -0,4% -0,07 +10,0% Platin (Spot) 858,10 864,50 -0,7% -6,40 +7,7% Kupfer-Future 2,59 2,56 +0,8% +0,02 -2,0%

Die Ölpreise legten deutlich zu, nachdem sie am Vortag mit einem US-Lageraufbau auf Mehrmonatstiefs gesunken waren. Gestützt wird der Markt von Äußerungen aus Saudi Arabien. Das Land prüft alle Optionen, um den Ölpreisverfall zu stoppen. Die global gehandelte Sorte Brent verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 57,43 US-Dollar je Fass.

Der Goldpreis pendelt derweil um die Marke von 1.500 Dollar, die er am Mittwoch erstmals seit sechs Jahren überwunden hatte. Das Edelmetall profitiert unverändert von der Erwartung weiter sinkender Zinsen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Gute Konjunkturdaten dürften den US-Börsen am Donnerstag zu einer etwas festeren Eröffnung verhelfen. Positiv überrascht haben die Daten zur chinesischen Handelsbilanz. Daneben deutet der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erhobene Frühindikator für den Durchschnitt der OECD-Mitgliedsländer auf ein stabiles Wirtschaftswachstum hin. Und der von der französischen Zentralbank ermittelte Geschäftsklimaindex zeugt von einer Beschleunigung des Wachstums in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone.

Gelassen reagieren die Märkte darauf, dass China den Yuan erneut schwächer gefixt hat. Die Anleger seien erleichtert, dass China seine Währung nicht drastischer abwerte, kommentierte Bastien Drut, Senior Strategist bei CPR Asset Management.

Unter den Einzelwerten an der Börse stehen Salesforce.com mit einer Übernahme im Blick. Der SAP-Konkurrent kauft für 1,35 Milliarden Dollar den kleineren Wettbewerber Clicksoftware, den das Private-Equity-Unternehmen Francisco Partners Management 2015 für nur 438 Millionen Dollar übernommen hatte. Die Salesforce-Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

Auch für Broadcom werden noch keine Kurse gestellt. Das Unternehmen ist nach Angaben informierter Personen an einer Sparte von Symantec interessiert, nachdem die Übernahme des ganzen Unternehmens gescheitert ist. Die Sparte könnte mit knapp 10 Milliarden Dollar bewertet werden. Mit der Aktie von Symantec geht es um 13,4 Prozent aufwärts.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 4Q, New York

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/K+S AG, Ergebnis. 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 215.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Donnerstagmittag freundlich, nachdem überraschend gute Daten zur chinesischen Handelsbilanz Konjunktursorgen gelindert haben. Daneben erreicht die Bilanzsaison einen Höhepunkt. Als "ganz gut" werden die Zahlen der Deutschen Telekom (minus 0,8 Prozent) im Handel bezeichnet. Nach etwas besser als erwartet ausgefallenen Zahlen geht es für Merck KGaA um 2,2 Prozent nach oben. Thyssenkrupp steigen nach erwartungsgemäß schwachen Zahlen um 3,8 Prozent. Die Gewinnwarnung ist eingepreist, zudem seien die Einsparungen in der Konzernverwaltung übertroffen worden. Die Zahlen von Adidas (-1,3 Prozent) hatten nicht in allen Punkten überzeugt. Eon verlieren 2,2 Prozent - angeblich soll Goldman das Papier zum Verkauf empfehlen. Symrise gewinnen 4,4 Prozent. Das Unternehmen bestätigte die Ziele, nachdem Wettbewerber jüngst enttäuschende Zahlen vorgelegt hatten. Nach Zahlen geht es für Aurubis um 1,4 Prozent nach oben, hier gibt es immer wieder Spekulationen, dass Salzgitter ein Übernahmeangebot abgeben könnte. Nicht so stark wie befürchtet ist der Gewinnrückgang bei Raiffeisen Bank International (plus 0,3 Prozent) im zweiten Quartal ausgefallen. Starke Zahlen hat Zurich Insurance Group (+3,8 Prozent) vorgelegt. Jenoptik handeln nach Vorlage von Zahlen mit einem Plus von 7 Prozent. Osram verlieren 6,5 Prozent. Der größte Einzelaktionär Allianz Global Investors (AGI) hat die Offerte der Finanzinvestoren Bain und Carlyle für den Lichttechnologie-Konzern als zu niedrig abgelehnt. Nach enttäuschenden Zahlen brechen Compugroup um 11 Prozent ein. Dagegen geht es für SMA Solar um 15 Prozent nach oben - "Da hatten einige noch mit einer Ausblicksenkung gerechnet", sagt ein Händler. Diese sei aber nicht gekommen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 08:06 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1202 -0,00% 1,1211 1,1230 -2,3% EUR/JPY 118,66 -0,29% 118,94 118,71 -5,6% EUR/CHF 1,0922 -0,00% 1,0935 1,0914 -3,0% EUR/GBP 0,9216 -0,10% 0,9217 0,9236 +2,4% USD/JPY 105,95 -0,26% 106,19 105,69 -3,4% GBP/USD 1,2153 +0,08% 1,2163 1,2162 -4,8% USD/CNY 7,0466 -0,19% 7,0466 7,0602 +2,4% Bitcoin BTC/USD 11.866,50 -0,58% 11.897,75 11.675,50 +219,1%

China hat den Yuan am Donnerstag erneut niedriger gefixt. Mit 7,0039 Yuan je Dollar wurde erstmals seit 2008 die kritische Marke von 7 überschritten. Am Devisenmarkt ist eine Diskussion entbrannt, ob und inwieweit die chinesische Notenbank bereit ist, die Marke von 7 Yuan je Dollar zu verteidigen. Devisenanalyst Hao Zhou von der Commerzbank glaubt, dass die Entscheidungsträger in Peking gegenwärtig kaum noch Sinn darin sähen, ein bestimmtes Niveau zu verteidigen. Am Vortag seien zudem Gerüchte aufgekommen, die Notenbank werde die Zinsen bereits am Wochenende senken. Die PBoC habe jedoch dementiert. Die Entscheidungsträger verfolgten noch immer einen abgestimmten Kurs und würden Lockerungsmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft schrittweise umsetzen. China gehe wohl von länger dauernden Handelsspannungen aus. Das Land spare daher Munition, um auf das schlimmste Szenario vorbereitet zu sein, mutmaßt Hao Zhou.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Sorgen um einen von China losgetretenen Abwertungswettlauf der asiatischen Währungen sind am Donnerstag etwas zurückgegangen. In der Folge legten die Aktienkurse an den Börsen der Region überwiegend zu. Die chinesische Notenbank hatte den Renminbi zwar erneut niedriger gefixt und mit 7,0039 bei mehr als 7 Yuan je US-Dollar festgelegt, doch hatten Devisenhändler mit einem noch tieferen Fixing gerechnet. Dass der Renminbi-Wechselkurs überhaupt tiefer gestellt wurde, mochte angesichts guter Handelsdaten in China verwundern. Gleichwohl kamen diese an den Börsen gut an. Denn sie zeigten, dass der Handel trotz des Disputs mit den USA florierte und die Nachfrage nicht nennenswert zurückging. Der Handelsbilanzüberschuss fiel deutlich höher als gedacht aus. Unter den Einzelwerten büßten Tata Steel in Indien 3,3 Prozent ein. Der Stahlkonzern verbuchte einen 64-prozentigen Gewinneinbruch im ersten Quartal. Die Citigroup riet zum Verkauf der Aktie und senkte ihr Kursziel deutlich. Dongfeng Motor Group sprangen dagegen in Hongkong um 7,5 Prozent nach oben. Laut Berichten prüft der Automobilkonzern den Verkauf seiner Peugeot-Anteile. In Wellington in Neuseeland schossen Kathmandu um 16,2 Prozent in die Höhe. Der Outdoor-Einzelhändler lieferte einen äußerst rosigen Ausblick auf das Geschäftsjahr.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag. Die Anleger bleiben bei Unternehmensanleihen trotz der Aussichten auf ein neues Wertpapier-Kaufprogramm der EZB zurückhaltend. Der Handelsstreit und die Angst vor einer Rezession dürften hier eine Rolle spielen. Gekauft werden Staatsanleihen.

"Falls die handelspolitischen Spannungen nicht abklingen, könnte sich dieses Muster fortsetzen, und Unternehmen aus dem Investmentgrade-Segment, die stark am internationalen Handel hängen, weiterhin schlechter abschneiden lassen", so die Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas steigert Gewinn und Umsatz - Prognose bestätigt

Adidas hat im zweiten Quartal dank Margenverbesserungen und einer starker Nachfrage aus Asien/China sowie im Online-Geschäft den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Adidas hat die Vorstandsverträge von CFO Harm Ohlmeyer und Karen Parkin, Vorstandsmitglied für Human Resources, bis 2025 verlängert.

