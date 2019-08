(shareribs.com) London 08.08.2019 - Die Ölpreise zeigen am Donnerstag erneut eine Gegenbewegung, nachdem es am Mittwoch zu neuerlichen Kurskorrekturen kam. Die Förderung von Rohöl in den USA ist wieder gestiegen. Wie das US-Energieministerium mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,4 Mio. auf 438,9 Mio. Barrel gestiegen. Damit liegen die Bestände wieder um zwei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...