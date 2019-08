Der Iran warnt die Golfstaaten vor einer US-Schutzmission am Persischen Golf. Besonders Israels Beteiligung würde zu "katastrophalen Folgen" führen.

Der Iran hat die Golfstaaten vor der von den USA geplanten Schutzmission am Persischen Golf und besonders vor einer eventuellen israelischen Beteiligung daran gewarnt. "Eine US-Koalition für die maritimen Sicherheit des Persischen Golfs würde nur zu mehr Unsicherheit führen", sagte Verteidigungsminister Amir Hatami am Donnerstag. Besonders die angebliche Beteiligung israelischer Truppen an dieser Schutzmission würde zu "katastrophalen Folgen" führen, so Hatami nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna.

Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA hat die Sicherheitslage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...