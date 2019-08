Der Übernahmedeal von Osram durch private Finanzinvestoren droht zu scheitern. Davon könnte der an Osram interessierte Sensorhersteller AMS aus Österreich profitieren. Doch wie wollen die Österreicher das finanzieren?

Mit seinem wachen Blick und den straffen Gesichtszügen macht Alexander Everke einen schnittigen Eindruck. Kernig sind auch die Aussagen, mit denen sich der Vorstandschef des österreichischen Sensorherstellers AMS immer mal wieder an die Öffentlichkeit wendet. "Ohne uns würde es das iPhone X nicht geben", erklärt er dann etwa. Und auf die Frage nach seinem Motto antwortete er selbstbewusst: "Go big or go home."

Dass das kein reines Managementgeplapper war, scheint seit Mitte Juli klar. Denn seitdem ist bekannt, dass AMS den Münchner Leuchtmittelhersteller Osram übernehmen will. Mit einem Umsatz von rund vier Milliarden Euro ist der mehr als doppelt so groß wie AMS - und wäre damit der von Everke offenbar so heiß ersehnte große Wurf. Im Detail wirft die Offerte der Österreicher aber immens viele Fragen auf. Dass AMS klein beigibt und den Rückzug ins beschauliche Premstätten bei Graz antritt, scheint ebenso wahrscheinlich.

Obwohl Osram zuletzt in allen wichtigen Geschäftsbereichen deutlich rückläufige Zahlen melden musste, ist der Konzern ganz offensichtlich ein begehrtes Ziel. Die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle preschten vor, sie bieten den Aktionären derzeit 35 Euro pro Aktie - und bewerten den Konzern damit insgesamt mit 3,4 Milliarden Euro. Wenn sie den Zuschlag erhalten, wollen sie ihn von der Börse nehmen und anschließend umbauen. Die Pläne begrüßt auch der Osram-Vorstand. In diese Harmonie ist das Interesse der Österreicher wie aus heiterem Himmel geplatzt. Allerdings wirkten die ersten Annäherungsversuche von AMS reichlich unbeholfen. Einige Stunden nachdem Osram selbst das Interesse der Österreicher öffentlich gemacht hatte, erklärten die ihren Rückzug. Nicht mal eine Woche später waren sie wieder da. Vor Investoren erklärte Everke, die Übernahme von Osram nochmals "evaluieren" zu wollen.

Dass Allianz Global Investors - mit rund neun Prozent größter Einzelaktionär von Osram - am Mittwoch das Angebot von Bain Capital und Carlyle ausgeschlagen hat, könnte den Österreichern bei ihren Übernahmeavancen sogar zupass kommen. Karsten Iltgen, Analyst beim Bankhaus Lampe, sieht die "Verhandlungsposition von AMS durch den Rückzug von Allianz GI gestärkt". Sollte das Angebot von Bain und Carlyle tatsächlich scheitern, hätten die Österreicher zumindest mehr Zeit für ihre Angebotslegung gewonnen. Welche Auswirkungen die Ablehnung von Allianz GI haben wird, ist freilich noch unklar. "Der Rückzug von Allianz GI muss den Deal nicht zu Fall bringen, macht das Erreichen der von Bain und Carlyle selbst gesetzten Schwelle von 70 Prozent der Osram-Aktien aber sicher schwieriger", sagt Guido Hoymann, Analyst beim Bankhaus Metzler.

Wie genau AMS eine Übernahme von Osram stemmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...