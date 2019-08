Unterföhring (ots) -



- Sky präsentiert die Showhighlights des zweiten Halbjahres 2019

- Beim Berliner Showgipfel mit dabei: Maria Groß, Nelson Müller,

Ralf Zacherl, Thomas Hermanns, Benaissa und Frank Buschmann

- "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" ab 19. August,

"MasterChef" ab 30. September und der "Quatsch Comedy Club" ab

Anfang 2020

- Sky steigt in die Produktion von Entertainment-Dokumentationen

ein 8. August 2019 - Es war eine echte Weltpremiere: Beim großen Sky Showgipfel trafen in Berlin erstmals alle Protagonisten der eigenproduzierten Entertainmentformate von Sky aufeinander: Die "MasterChef"-Juroren mit Neuzugang Maria Groß sowie Ralf Zacherl und Nelson Müller waren ebenso mit dabei wie "Eine Liga für sich"-Moderator Frank Buschmann, Entertainer und Mitbegründer des "Quatsch Comedy Clubs" Thomas Hermanns sowie Comedian Benaissa. Gemeinsam mit Sky Programmchefin Elke Walthelm und Christian Asanger, verantwortlich für alle non-fiktionalen Eigenformate bei Sky, gab die unterhaltsame Runde nicht nur spannende Einblicke in die anstehenden neuen Staffeln der Showproduktionen, sondern auch Auskunft zu geplanten Produktionen.



Elke Walthelm, Executive Vice President Content von Sky Deutschland: "Unsere Showproduktionen sind bei unseren Kunden sehr beliebt. Aus diesem Grund gehen nicht nur unsere Erfolgsformate in neue Staffeln, wir werden auch unser Programmportfolio um Entertainment-Dokumentationen erweitern. Den Auftakt macht der koproduzierte Dokumentarfilm 'Wer 4 Sind' zum dreißigsten Jubiläum der 'Fantastischen Vier', der bald exklusiv bei Sky zu sehen sein wird. Dazu arbeiten wir an einer mehrteiligen Langzeit-Dokumentation über prominente Frauen, die uns neue Einblicke in ihr Leben geben und eine starke Geschichte erzählen."



Alle Informationen zu den nächsten Showproduktionen in der Übersicht:



Dritte Staffel "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":



Am Montag, 19. August geht die Erfolgsgeschichte weiter! Zum Start der Bundesliga-Saison 2019/2020 gibt Frank Buschmann alias "Buschi" mit fünf neuen Episoden und einem "Best of" Vollgas. Die weiteren sechs Episoden werden zum Rückrundenstart der Bundesliga zu sehen sein. Ein Weihnachtsspecial ist zudem im Dezember geplant. Gäste der neuen Staffel sind unter anderem Felix Neureuther, Rafael van der Vaart, Stefan Kretzschmar, Sven Hannawald, Erik Meijer, Thomas Helmer, Mario Basler, Matthias Steiner, Steffen Freund und Mickey Beisenherz sowie viele weitere. Ebenfalls wieder mit dabei sind Panagiota Petridou, Lothar Matthäus und Matze Knop. Produziert wird "Eine Liga für sich" wieder von RedSeven Entertainment.



Ausstrahlungstermine: Ab 19. August immer montags um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Q und Sky Ticket.



Dritte Staffel "MasterChef":



Die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow steht nicht nur im Guinness Buch der Rekorde, sondern auch in den Startlöchern. Ab 30. September geht "MasterChef" in Doppelfolgen auf Sky 1 mit einem grünen Konzept und neuer Jurorin in die nächste Runde. Neben den TV- und Sterneköchen Ralf Zacherl und Nelson Müller unterstützt Spitzenköchin Maria Groß die prominente Jury. Außerdem wurde die gesamte Produktion nachhaltig und nach den Kriterien des Grünen Drehpasses der Filmkommission Hamburg Schleswig Holstein gedreht. Die Dreharbeiten kamen sowohl vor, als auch hinter der Kamera weitestgehend ohne Einwegplastik aus. Produziert wird die Koch-Castingshow von Endemol Shine Germany.



Ausstrahlungstermine: Ab 30. September immer montags um 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Q und Sky Ticket. Zur Einstimmung in die neue Staffel präsentiert Sky vom 23. bis 25. September den Pop-up-Channel Sky Serien & Shows HD - MasterChef. Rund um die Uhr sind die beiden ersten Staffeln der Show zu sehen. Am 25. September folgt eine Preview der beiden ersten neuen Episoden ab 19.45 Uhr.



Dritte Staffel des "Quatsch Comedy Club":



Nach dem großartigen Erfolg der ersten und zweiten Staffel des "Quatsch Comedy Club" geht das legendäre Comedy-Format auf Sky 1 in die dritte Runde. Ab September werden 16 neue Stand-Up Shows und zwei Best-of Episoden von und mit Thomas Hermanns produziert und Anfang 2020 ausgestrahlt. Auf der Bühne stehen natürlich auch dieses Mal wieder namhafte Stars und talentierte Newcomer der deutschen Comedy-Szene wie Ilka Bessin, Mirja Boes, Bülent Ceylan, Sascha Grammel, Chris Tall, Johann König, Oliver Pocher, Abdel Karim, Rüdiger Hoffmann und viele weitere. Zudem werden fünf Solo-Auftritte mit jeweils einem Bühnenprogramm von Helene Bockhorst, Ingo Appelt, Benaissa, Matze Knop und Olaf Schubert unter dem Reihentitel "Comedy@Sky" aufgezeichnet. Wie auch beim letzten Mal wird die gesamte Produktion des "Quatsch Comedy Clubs" grün und weitestgehend ohne Einwegplastik von B28 Produktions GmbH und der Serious Fun GmbH produziert.



Über Sky 1:



Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.



