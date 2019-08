Was für eine Woche im Cannabis-Sektor. Am Freitag startete Aphria mit top Quartalszahlen, in der laufenden Wochen folgten Aurora Cannabis, GW Pharmaceuticals und jetzt auch noch Cronos Group. Die Aktie der Cronos Group legt im vorbörslichen Handel um mehr als acht Prozent zu. DER AKTIONÄR verrät die Details.Cronos hat im zweiten Quartal ein deutlich besser als erwartetes Ergebnis erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es begünstigt durch Sondereffekte einen Gewinn von 251 Millionen Kanadische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...