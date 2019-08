Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien der Deutschen Post auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Aktie sei im Verhältnis zum Wachstumspotenzial attraktiv bewertet, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Trend habe sich im zweiten Quartal trotz des ungünstigen konjunkturellen Umfelds verbessert./tih/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 21:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005552004