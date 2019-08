An den Märkten steigt das Unbehagen: Der Ölpreis ist seit Juli um 13 Prozent gesunken - auch andere Rohstoffe erreichen neue Tiefpunkte.

Seit Anfang August ist die Skepsis an den Rohstoffmärkten in Krisenstimmung umgeschlagen. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, neue Zölle auf chinesische Waren zu erheben, hat die Preise für Öl, Kupfer und andere konjunktursensible Rohstoffe einbrechen lassen.

Der Bloomberg Commodity Index, der die 22 wichtigsten Rohstoffe in einem Korb zusammenfasst, ist innerhalb eines Monats um fünf Prozent gesunken. Dass der Index nicht stärker eingebrochen ist, lag vor allem an dem Gewicht, das Gold in dem Marktbarometer einnimmt. Der Goldpreis hat im selben Zeitraum knapp acht Prozent zugelegt.

Am härtesten hat es den Ölmarkt getroffen. Seit Anfang Juli hat sich der Preis für die Nordseesorte Brent um rund 13 Prozent verbilligt, auf weniger als 57 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter). Seit dem Jahreshoch im April ging es für den wichtigsten Referenzpreis des Ölmarkts um 20 Prozent abwärts.

Der Einbruch schürt zunehmend Nervosität in den großen Exportstaaten, wie ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg nahelegt. Demnach hat der saudische Ölminister Khalid Al-Falih andere Produzenten angerufen, um über mögliche Gegenmaßnahmen zu diskutieren. Das Königreich werde ein weiteres Abrutschen der Ölpreise nicht dulden, ...

