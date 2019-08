Führender brancheneigener Anbieter von Prüfdiensten ABC bestätigt, dass das von Comscore validierte Campaign Essentials (vCE) die JICWEBS Viewability Principles erfüllt



Reston, Virginia (ots/PRNewswire) - Comscore, ein zuverlässiger Partner bei plattformübergreifender Planung, Geschäftsabwicklung und Evaluation im Medienbereich, freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass seine validierte Lösung Campaign Essentials (vCE) das erste Produkt ist, das eine ABC-Zertifizierung für die Sichtbarkeit von Informationen im mobilen Internet sowohl für Anzeigegeräte als auch für Videoinhalte erhält. Die Zertifizierung unterstreicht das Engagement von Comscore, Werbetreibende, Agenturen und Medienverlage vertrauenswürdige Daten anzubieten, die im Markt für Transaktionen auf Grundlage besserer Informationen sorgen.



vCE von Comscore ist eine ganzheitliche Lösung für die Bewertung von Werbe- und Zuschauerdaten, mit deren Hilfe Einblicke in Echtzeit angeboten werden können, wodurch die Leistungsfähigkeit von Anzeigenkampagnen über sämtliche Displays, Videoinhalte und mobilen Geräte hinweg verbessert wird. vCE bietet, anders als andere Lösungen, geprüfte und einmalige Zusammenfassungen von Eindrücken, was auch im Zusammenhang mit Anzeigen gelieferte, sichtbare und markensichere Umgebungen, den Ausschluss von ungültigem Datenverkehr und die jeweilige Zielgruppe umfasst.



Im Rahmen des Prüfverfahrens hat ABC getestet und bestätigt, dass vCE bei verschiedenen Arten von für Mobilgeräte typischem Nutzerverhalten, wie etwa beim Scrollen und beim Anschauen von Videos auf Mobilgeräten, die gewünschte Leistung erbringt. Die Zertifizierung von Comscore ist eine Bestätigung dafür, dass vCE sichtbare Eindrücke in mobilen Internetumgebungen erhebt.



"Da immer mehr Inhalte auf Mobilgeräten angeschaut werden, geben Werbetreibende in diesem Bereich derzeit auch mehr Geld aus und müssen besser verstehen, wie sie hier eine Rendite generieren", sagte Larry Goldstein, Vice President des Bereichs für die Einhaltung von Standards zur Datenerhebung bei Comscore. "Wir freuen uns sehr darauf, auch weiterhin Produkte zu entwickeln, die für mehr Vertrauen und Transparenz am Markt sorgen, und diese Zertifizierung ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Bemühungen für die Bereitstellung von Qualitätsberichten zum Nutzerverhalten."



"Die Branche braucht zuverlässige externe Datenerhebungen, die selbst wieder unabhängig bestätigt werden, und wir sind sehr erfreut, dass unsere Prüfdienste auch vor dem Hintergrund der JICWEBS Viewability Principles auf diese Weise zum Aufbau von Vertrauen beitragen", so Simon Redlich, Vorstandsvorsitzender von ABC. "Wir gratulieren Comscore, dass es das erste Unternehmen ist, dessen Produkt auf Datensichtbarkeit in unserer mobilen Umgebung geprüft wurde."



Informationen zu Comscore



Comscore (NASDAQ: SCOR) ist ein zuverlässiger Partner bei plattformübergreifender Planung, Geschäftsabwicklung und Evaluation im Medienbereich. Mithilfe eines Datenmaterials, dass sich aus den Erhebungen von Zuschauerdaten im digitalen und linearen TV sowie aus Over-the-Top- und Spielfilmangeboten zusammensetzt und die jeweils aktuellsten demografischen Informationen bietet, ermöglicht Comscore Ein- und Verkäufern von Medienangeboten, das Verhalten der Verbraucher über alle Screens hinweg zu quantifizieren und zuverlässige Geschäftsentscheidungen zu treffen. Als bewährter Marktführer bei der großflächigen Datenerhebung von Nutzern digitaler Medien und Fernsehzuschauern sowie der Reichweite von Werbung hat sich Comscore für die Branche immer mehr zu der externen Quelle von zuverlässigen und umfassenden, plattformübergreifenden Datenerhebungen entwickelt. Um mehr über Comscore zu erfahren, klicken Sie hier.



Informationen zu ABC



ABC ist ein führender, brancheneigener Anbieter von Prüfdiensten für Medienprodukte und -services mit einem besonderen Schwerpunkt auf digitale Medien und Handel. Dank unserem erfahrenen Team können wir unabhängige Dienste zur Prüfung der Einhaltung von Compliance-Vorgaben über ein großes Spektrum von Medienstandards hinweg anbieten. Unsere strengen Prüfungen für eine Vielzahl von Betriebsarten sind auch eine Unterstützung für andere Standardisierungsanbieter, wie BARB, JICWEBS und TAG. Unser Logo steht für Qualität von und Vertrauen in Medienangebote und sorgt in unserer Branche, die auf einen Wert von 22 Milliarden Britische Pfund geschätzt wird, für mehr Vertrauen beim Handel. ABC ist die erste Joint Industry Currency (JIC), die im Vereinigten Königreich aufgebaut wurden. JICs sind im Besitz der gesamten Branche - Werbetreibende, Agenturen und Medieninhaber - und werden von ihr weiterentwickelt, um transparente und objektive Daten, Standards und/oder Dienstleistungen für jedes Medium anbieten zu können. JICWEBS ist verantwortlich für die unabhängige Entwicklung von "Good Practice and Standards" (Bewährte Methoden und Standards) für Geschäfte mit digitalen Anzeigen. Ziel ist es, mehr Transparenz und Vertrauen darin zu schaffen, wie digitale Werbung ge- und verkauft wird.



