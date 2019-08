Gleich mehrere Faktoren locken derzeit Käufer in den Dow Jones Industrial Index und sorgen für eine Erholung. Als potenzielle Kursziele rücken nun erneut die Wendezonen der vergangenen Wochen in Reichweite. Für Entwarnung ist es aber zu früh. Wie bereits am Dienstag zeigte der Dow auch zur Wochenmitte ein starkes Intraday-Reversal: Nach einer schwachen ...

