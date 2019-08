Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China scheint zunächst ebenso gestoppt wie die weltweite Börsentalfahrt. Dies gilt auch für die Wall Street, wo die Anleger im frühen Donnerstagshandel weiter Mut fassen. Der Dow Jones Industrial gewann nach der ersten halben Stunde 0,49 Prozent auf 26 134,61 Punkte.

Am Mittwoch hatte der Leitindex seine Verluste bis zum Handelsschluss weitgehend wettgemacht und nur noch knapp im Minus geschlossen. An diese positive Tendenz knüpfte der Dow nun an. Von seinem Vortagestief ist das Barometer schon wieder um 2,7 Prozent gestiegen. Laut den Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar zeigt sich im Bereich von 25 500 Punkten eine verstärkte Nachfrage.

Der marktbreite S&P 500 rückte am Donnerstag bislang um 0,77 Prozent auf 2906,12 Punkte vor und der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 sogar um 0,91 Prozent auf 7620,44 Zähler./ajx/jha/

