Bern (ots) - Der erste mobile Fitnesscontainer der Schweiz macht Halt in Bern.



Ein mobiler aufklappbarer Container, der sich in kurzer Zeit in ein abwechslungsreiches Fitnesscenter verwandelt - genau das ist die neuartige Atupri HealthBox. Ausgerüstet mit funktionellen Fitnessgeräten wie TRX, Battle Ropes und Balanceboards steht einem individuellen und innovativen Workout nichts mehr im Wege. Und das Beste: Die Atupri HealthBox kommt in die Region Bern. Auf den Waisenhausplatz, in die Altstadt von Thun oder in die Badi Ostermundigen.



Interessierte können vor Ort mit anderen trainieren oder sich von Fitness-Experten spezielle Übungen zeigen lassen. Egal ob Rücken kräftigen, Muskeln dehnen oder mal wieder so richtig auspowern: Mit der Atupri HealthBox stehen trendige Geräte und spannende Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung.



Die nächsten Events



Badi Ostermundigen, 10. August 2019, 10.00 Uhr

Early Bird Workout, Waisenhausplatz Bern, 23. August 2019, 7.00 Uhr

Active Lunchbreak, Waisenhausplatz Bern, 23. August 2019, 12.00 Uhr

RiverSurfJam, Waisenhausplatz Thun, 31. August 2019, 11.30 Uhr und

15.30 Uhr Anmeldung



Die Anmeldung erfolgt unter http://atupri.ch/anmeldung

Kurzentschlossene können sich direkt vor Ort anmelden. Auch

Medienschaffende können am Training teilnehmen und darüber berichten. Atupri und UNIK Sports gemeinsam für Ihre Gesundheit



Die HealthBox soll animieren und motivieren für mehr Gesundheit im Alltag. Dabei ist nichts wichtiger als eine korrekte Ausführung der Übungen - dafür sorgen die Atupri HealthBox Coaches. Die Trainings werden von den Sportwissenschaftlern der Berner UNIK Sports Management GmbH geleitet. Um die individuelle Gesundheit nachhaltig zu fördern, bietet Atupri neben den Trainings auch Tutorials mit Übungen für Zuhause und berät die Teilnehmenden zu Trainingsfragen. Sämtliche Angebote sind kostenlos und frei zugänglich,



Bildmaterial & Links



Unter http://atupri.ch/healthbox finden Sie weitere Infos zum

Angebot, den Standorten und dem Programm vor Ort. Atupri Logo Atupri

Medieninformationen Über Atupri Gesundheitsversicherung



Atupri ist ein national tätiger Gesundheitsversicherer mit flexiblen und individuellen Angeboten im Kranken- und Unfallversicherungsbereich für Private und Firmen. Atupri wurde 1910 als Betriebskrankenkasse der SBB gegründet. 2002 erfolgte der Namenswechsel zu Atupri, 2016 wird Atupri zur Gesundheitsversicherung und lanciert das Kundenportal myAtupri. Atupri gehört mit 196'000 Versicherten zu den zehn grössten unabhängigen Krankenversicherern der Schweiz.



