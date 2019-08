München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" am Samstag, 10.August 2019, um 23:25 Uhr, spricht Wolfgang Beck aus Hildesheim. Sein Thema: Medizinische Forschung mit Mischwesen?



Ein Mischwesen aus Mensch und Tier um Organe zu erhalten - japanische Forscher haben die Welt mit dieser Ankündigung aufgeschreckt. Die Frage stellt sich: Ist das ethisch verantwortbar, welche Gründe sprechen dafür, welche dagegen? Denn Bewahrung und Heilung menschlichen Lebens sind bei Befürwortern und Kritikern der höchste Maßstab. Pfarrer Wolfgang Beck aus Hildesheim beschäftigt sich mit dieser Frage in seinem "Wort zum Sonntag".



Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der Mediathek des Ersten angesehen werden. Redaktion: Eberhard Kügler (NDR)



"Die Kinderdorfmutter" ist Thema der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 11. August 2019, um 17:30 Uhr.



Kinderdorfmutter Susanne aus Hohenlohe hat ein Jahr voller Veränderungen vor sich. Seit 15 Jahren bewohnen sie und ihr Mann Moritz mit sieben ihnen anvertrauten Kindern eine "Villa Kunterbunt". Doch bald wird es ruhiger werden im Haus, denn die ersten ziehen aus. Der 17-jährige Kai beginnt eine Ausbildung zum Polizisten 200 km weit weg. Wird er diesen Weg durchhalten? Das wäre ein echter Erfolg nicht nur für Kai, sondern auch für Susanne. Die 16-jährige Sandra zieht in ein Heim für Menschen mit kognitiver Einschränkung. Die jüngeren Kinder bleiben vorerst in ihrer Obhut. Welche Bindung hat Susanne mit "ihren Kindern", die sie auch Mama nennen? Wie geht es ihnen und ihr mit der Trennung? Und wie geht es am Wochenende, wenn alle wieder zusammenkommen? Susannes leibliche Kinder sind schon ausgezogen und stehen auf eigenen Füßen. Sie hofft, dass sie nun auch ihre aufgenommenen Kinder auf einen guten Weg bringen kann. Loslassen und Abschied nehmen gehören genauso zu ihrem Job wie das Aufnehmen von Kindern. Heißt das lebenslange Verantwortung? Einmal Mutter - immer Mutter? Wie findet Susanne Entlastung und Zeit auch für die eigene Familie und Enkelkinder? Ein Fernsehteam hat die Kinderdorfmutter über mehrere Monate begleitet und zeigt sie im Spannungsfeld zwischen Beständigkeit und Loslassen. Ein Film von Almut Maria Röhrl Redaktion: Susanne Bausch (SWR) Im Internet: DasErste.de/echtesleben



