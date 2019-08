Der CBOE Volatility Index (VIX) fällt am Donnerstag um 4% - Die Rendite von Schatzanleihen ermöglicht es, dass Finanzaktien an Fahrt gewinnen - Defensive Sektoren bleiben im negativen Bereich, um die Risikobereitschaft zu bestätigen - Die wichtigsten Aktienindizes der Vereinigten Staaten begannen den Tag am Donnerstag leicht höher, da die Risikoaversion ...

