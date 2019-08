Unterföhring (ots) - Die Lästerschwestern sind zurück! In "Promi Big Brother - Die Late Night Show" (ab Freitag, 9. August 2019, täglich live auf sixx) wird jede Nacht gelacht, gelästert und gefeiert. Jochen Bendel und Melissa Khalaj entgeht keine Geschichte rund um die Bewohner von Deutschlands prominentestem Campingplatz. Das scharfzüngige Duo eröffnet jede Nacht direkt im Anschluss an die SAT.1-Show auf sixx das gemeinsame Läster-Lagerfeuer und zeigt exklusive Live-Bilder vom "Promi Big Brother"-Campingplatz.



Über die Social-Media-Plattformen von sixx können sich die Zuschauer gemeinsam mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj an den neuesten Lästereien beteiligen. Exklusiv bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show": Nach ihren Auszügen werden die Exit-Bewohner zum ersten Interview auf dem Sofa von Jochen und Melissa zu ihrer Zeit auf dem Campingplatz Rede und Antwort stehen.



"Promi Big Brother - Die Late Night Show" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August, täglich direkt im Anschluss an die SAT.1-Show, live auf sixx und auf Joyn



"Promi Big Brother" am Vortag verpasst? sixx zeigt die aktuellste Folge der SAT.1-Show mit Jochen Schropp und Marlene Lufen noch einmal jeweils am Folgetag gegen 13:50 Uhr



Hashtag zur Show: PromiBB



