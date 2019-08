Haar (ots) - Wer soll den MSD Publikumspreis 2019 gewinnen? Seit 2012 fördert MSD Innovationen in der Gesundheitsversorgung. Der mit 5000 EUR dotierte Publikumspreis wird zum zweiten Mal verliehen. Jetzt sind alle gefragt: ab 01. August unter www.msd.de/jede-stimme-zaehlt reinklicken und aus neun innovativen Projekten den eigenen Favoriten wählen.



Beim MSD Gesundheitspreis kommen kluge Köpfe aus Forschungseinrichtungen, Krankenkassen, der Ärzteschaft und Startups zusammen. "Diese Vernetzung von Akteuren aus dem Gesundheitswesen ist genau die Art von Ökosystem, das wir für neue Standards in der Patientenversorgung brauchen", beschreibt Chantal Friebertshäuser, Geschäftsführerin MSD in Deutschland die Initiative zum Gesundheitspreis.



Das Konzept Publikumspreis hat überzeugt und wird 2019 fortgesetzt. Hier stimmt das Publikum und damit diejenigen, die es direkt betreffen könnte, über die Vergabe des Preises im Wert von 5.000 EUR ab. "Man muss bei aller Komplexität im Gesundheitswesen immer wieder auf den Kern zurückkommen. Wir wollen Menschen gesünder machen und ihr Leben verbessern. Der Publikumspreis gibt diesen Menschen eine Stimme und hat deshalb für uns eine besonders hohe Relevanz", unterstreicht Chantal Friebertshäuser.



Das Voting ist vom 1. August bis zum 17. September unter www.msd.de/jede-stimme-zaehlt offen. Der Gewinner des Publikumspreises wird am 18. September bekanntgegeben.



Das sind die nominierten Teilnehmer am Publikumspreis Von Versorgungsangeboten für junge Menschen in Krisensituationen über digitales Training zum Abbau von Schwangerschaftsängsten bis hin zu Schulungen für chronisch kranke Kinder - auch 2019 stehen Projekte zur Auswahl, die einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Patienten leisten. Aus insgesamt 52 Bewerbungen hat die Jury diese vorausgewählt:



Dialog - Digitalisierung eines Antiinfektiva-Leitfadens als elektronische App für mobile Geräte, Universitätsklinikum Leipzig, Antiinfektivakommission



EasyOncology - Qualitätssicherung onkologischer Tumorboards, Easy Medical Applications GmbH



FRITZ & soulspace - Frühinterventions- & Therapiezentrum und soulspace für jungen Menschen in Krisen, Vivantes, Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik



isPO - Integrierte sektorenübergreifende Psychoonkologie, Universitätsklinikum Köln, Klinik I für Innere Medizin



Mind:Pregnancy - Achtsamkeits- und Geburtsangstreduzierendes digitales Training in der Schwangerschaft, Universitätsfrauenklinik Heidelberg



ModuS - Modulares Schulungsprogramm für chronisch kranke Kinder, Jugendliche und deren Eltern, Medizinische Hochschule Hannover; Kinderhospital Osnabrück



Online Therapie bei Angst, Selfapy GmbH; AOK Niedersachsen



SDM in der Bremer HzV - Verbesserte Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen durch Shared-Decision-Making, AOK Bremen/Bremerhaven; Handelskrankenkasse (hkk); Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel



TeLIPro - Telemedizinisches Lebensstil-Interventions-Programm für Typ 2 Diabetiker, AOK Rheinland/Hamburg; Deutsches Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung (DITG)



Alle Informationen zu den einzelnen Projekten unter: www.msd.de/gesundheit-im-dialog/gesundheitspreis/



Die Jury



Die zentrale Rolle bei der Bewertung der Initiativen kommt der Jury zu. Sie muss entscheiden, welche Projekte für den Preis zur Wahl stehen. Eine kleine Gruppe ausgewiesener Experten im Gesundheitswesen bildet die Jury zum Gesundheitspreis 2019:



Prof. Dr. Volker Amelung, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Managed Care



Birgit Dembski, Mitglied des Vorstands, BAG SELBSTHILFE e.V. (Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.)



Prof. Dr. med. Daniel Grandt, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I, Klinikum Saarbrücken gGmbH, Mitglied im Vorstand der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft



Prof. Dr. Wolfgang Greiner, Lehrstuhlinhaber für Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement an der Universität Bielefeld



Dr. Rainer Hess, Rechtsanwalt und ehemaliger unparteiischer Vorsitzender des G-BA



Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Schwartz, ehemaliger Vorsitzender Sachverständigenrat Gesundheit



Dr. Jutta Wendel-Schrief, Direktor Market Access, MSD



Über den MSD Gesundheitspreis:



Der MSD Gesundheitspreis wird seit 2011 ausgeschrieben und ist mit insgesamt 110.000 EUR dotiert. Bis zu sieben Projekte haben die Chance auf einen Teil der Förderung - darunter vier Sonderpreise in den Kategorien "Lösung von Versorgungsproblemen durch Digitalisierung", "Arztnetze/Community Medicine", "Verbesserung der konkreten Versorgung auf Ergebnis- und Prozessebene durch Patientenbeteiligung" und "Medizinische oder organisatorische Breakthrough Innovation/Leuchtturmprojekt". Seit 2018 gibt es den mit 5.000 EUR dotierten Publikumspreis.



Die Schirmherrschaft übernimmt wie bereits 2018 Melanie Huml, die bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege. Alle Informationen zum Gesundheitspreis gibt es hier: www.msd.de/gesundheit-im-dialog/gesundheitspreis/



Presseinformationen von MSD sind im Internet unter www.msd-presse.de abrufbar.



Über MSD:



MSD - in den USA und Kanada Merck & Co., Inc., mit Sitz in Kenilworth, NJ, USA - ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen, das seit mehr als 125 Jahren neue Lösungen für Gesundheitsprobleme weltweit erforscht und weiterentwickelt. Das Unternehmen ist mit rund 69.000 Mitarbeitern in mehr als 140 Ländern vertreten. Im Jahr 2018 hat MSD einen Umsatz von rund 42,3 Milliarden US-Dollar erzielt und ist gemessen am Umsatz der fünftgrößte Arzneimittelhersteller weltweit (Forbes Global 2000 List 2018). In Deutschland hat die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz in Haar bei München.



Im Kerngeschäft erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt MSD verschreibungspflichtige Arzneimittel, Impfstoffe und Biologika sowie Präparate für die Tiergesundheit. Um auch weiterhin mit innovativen Gesundheitslösungen erfolgreich zu sein, investiert MSD jeden vierten US-Dollar in Forschung und Entwicklung (rund 9,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018). Im Fokus stehen hier sowohl Prävention als auch Behandlung von Krebs, kardiovaskulären Erkrankungen, Alzheimer und Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola. Darüber hinaus bietet MSD mit vielfältigen Corporate Responsibility-Programmen Lösungen für Gesundheitsprobleme in aller Welt.



