Masimo (NASDAQ: MASI) gab heute bekannt, dass Forscher in einer Studie, die im Journal of Clinical Monitoring and Computing veröffentlicht wurde, die Auswirkungen der Implementierung eines krankenhausweiten Flüssigkeits- und Blutmanagement-Protokolls mit zwei Messungen von Masimo untersucht haben: nichtinvasives, kontinuierliches Hämoglobin (SpHb) und Plethysmographie-Variabilitätsindex (PVi).1 Zur Bewertung der Auswirkungen der Implementierung erfassten sie 30 und 90 Tage nach der Operation Daten zu Transfusionen und Mortalitätsraten und verglichen die Ergebnisse zwischen zwei 11-monatigen Zeiträumen in den Jahren 2013 und 2014.

Im Rahmen der Studie versuchten Dr. Jérôme Cros, Prof. Nathalie Nathan sowie Kollegen vom Hôpital Dupuytren, Teil des Centre Hospitalier Universitaire von Limoges in Frankreich (CHU Limoges), zu bestimmen, ob die Anwendung eines zielgerichteten Therapie(goal-directed therapy, GDT)-Algorithmus, basierend auf der Überwachung mit SpHb und PVi, den Bedarf an Blut verringern und die Mortalitätsrate in der üblichen klinischen Praxis reduzieren könnte. Die Forscher teilten 18.716 Patienten in 3 Gruppen auf: G1 (9.285 Patienten, die im Jahr 2013 vor der Implementierung des zielgerichteten Therapiealgorithmus operiert wurden), G2 (5.856 Patienten, die im Jahr 2014 ohne Anwendung des Algorithmus operiert wurden), und G3 (3.575 Patienten, die im Jahr 2014 unter Anwendung des Algorithmus operiert wurden).

Für die Patienten aus dem Jahr 2014 wurden Masimo Radical-7 Puls-CO-Oximeter, ausgestattet mit SpHb und PVi, in allen Operationssälen, Aufwachräumen und Intensivstationen installiert. Das gesamte Anästhesiologie-Team, einschließlich der Schwestern, wurde in der Anwendung der Monitore und des Algorithmus geschult und konnte von Fall zu Fall frei entscheiden, ob es zielgerichtete Therapie anwenden wollte oder nicht. Transfusions- und Mortalitätsdaten wurden für alle Patienten aufgezeichnet.

Ergebnisse bei der Mortalitätsrate

Anhand multivariater Analyse und unter Berücksichtigung von Alter, ASA(American Society of Anesthesiologists)-Klasse, Schwere der Operation und Dringlichkeit als Kovariablen, war das Sterberisiko bei G3-Patienten im Vergleich zu G1-Patienten nach 30 Tagen um 33 und nach 90 Tagen um 29 niedriger. Im Gegensatz dazu gab es beim Sterberisiko zwischen G2- und G1-Patienten keinen Unterschied.

Die Verfasser berichteten auch über die Mortalitätsrate im Jahr nach Beendigung der Studie (2015), als das Krankenhaus nicht länger Zugang zu SpHb und PVi hatte. Beim Vergleich von Patienten im Jahr 2015 mit Patienten in der Studie stellten sie fest, dass die Mortalitätsrate nach 30 und 90 Tagen wieder auf ein vom Jahr 2013 ähnliches Niveau (vor der Implementierung) anstieg, und zwar jeweils um 2,18 und 3,09 %.

Die Verfasser merkten an: "Da Patienten, die GDT basierend auf dem PVi nicht erhielten, ähnliche Mortalitätsraten hatten wie in den Jahren 2014 und 2013, erklärt der Hawthorne-Effekt einer verbesserten Versorgung die aktuellen Ergebnisse nicht. Der Anstieg der Mortalitätsrate nach der Studie zu dem Zeitpunkt, als die Monitore nicht länger verfügbar waren, lässt vermuten, dass die Schulung des Teams zur Verbesserung des Flüssigkeitsmanagements die aktuellen Ergebnisse nicht erklärt."

Ergebnisse bei den Transfusionen

Nach Bereinigung der Schwere der Operation, des Alters und der ASA-Klasse bestand bei Patienten in G3 eine verringerte Wahrscheinlichkeit, innerhalb von 48 Stunden eine Transfusion zu erhalten (Quotenverhältnis 0,79, 95 %-KI 0,68 0,93, p 0,004). Im Gegensatz dazu gab es hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Transfusion zwischen Patienten in G2 und G1 keinen Unterschied.

Die Verfasser merkten an: "Diese Studie zeigt, dass die Anwendung eines Algorithmus, basierend auf kontinuierlicher Hb-Messung und Flüssigkeitsreaktivität mit PVi in der üblichen klinischen Praxis, mit anderen Transfusionspraktiken und einer niedrigeren bereinigten Mortalitätsrate nach 1 und 3 Monaten assoziiert ist. Wenn Störfaktoren wie ASA-Klasse, Schwere der Operation und Dringlichkeit in Betracht gezogen werden, senkt der überwachungsbasierte Algorithmus die Transfusionswahrscheinlichkeit um ungefähr 30 während der Operation und nach 48 Stunden. Bei nichtkardialen Operationen erhielten Patienten früher und öfter eine Transfusion, allerdings mit weniger Bluteinheiten in der GDT-Gruppe. Bei nichtkardialen Operationen warnte kontinuierliche Hb-Überwachung Anästhesisten vor dem Risiko einer Anämie, das sie ohne Überwachung möglicherweise unterschätzt hätten. Das Gegenteil war der Fall bei Herzoperationen, bei denen sich Ärzte anders verhalten. Bei Anwendung kontinuierlicher SpHb-Überwachung wurde die perioperative Transfusion reduziert, da Anästhesisten wahrscheinlich weniger Angst vor einer Unter-Transfusion hatten. Der beobachtete Netto-Effekt war eine Reduktion der Bluteinheiten, die im Operationssaal und dann nach 48 Stunden transfundiert wurden, um jeweils 11 und 6,5 %."

Die Forscher kamen zu folgendem Schluss: "Überwachung anhand SpHb und PVi, in einen gefäßfüllenden Algorithmus integriert, ist mit früherer Transfusion und reduzierter Mortalitätsrate nach 30 und 90 Tagen krankenhausweit assoziiert." Sie fuhren fort: "Zusammenfassend zeigt diese integrierte vergleichende Wirksamkeitsstudie, dass die Anwendung eines Algorithmus von Flüssigkeits- und Bluttransfusionen, basierend auf kontinuierlicher Hb-Messung und PVi, mit einer reduzierten Mortalitätsrate assoziiert ist."

Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo, bemerkte hierzu: "Wir danken Professor Nathan und ihrem Team für diese herausragende Studie. Alle Ergebnisstudien mit kontinuierlichem SpHb haben bis dato dessen Vorzüge beim Transfusionsmanagement gezeigt2-5, und zahlreiche Studien mit PVi haben dessen Rolle beim Flüssigkeitsmanagement bewiesen,6-7 aber es ist das erste Mal, dass eine Studie gezeigt hat, wie die Anwendung von zielgerichteter Therapie mit SpHb und PVi so großen Einfluss auf die Mortalitätsrate haben kann. Es ist von zentraler Bedeutung für unsere Mission, Forscher zu ermutigen, die Auswirkungen von SpHb und PVi weiterhin zu untersuchen, um festzustellen, ob diese fantastischen Ergebnisse tatsächlich in anderen Einrichtungen wiederholt werden können, beispielsweise in solchen, die andere Mortalitätsraten aufweisen; und falls dies der Fall ist, ihre Nutzung zur Verbesserung der Patientenergebnisse in aller Welt zu erweitern."

Es ist nicht vorgesehen, dass SpHb die Blutuntersuchung im Labor ersetzen soll. Klinische Entscheidungen bezüglich Erythrozyten-Transfusionen sollten nach Abwägung mindestens der folgenden Aspekte durch den Arzt erfolgen: Zustand des Patienten, kontinuierliche SpHb-Überwachung sowie diagnostische Laboruntersuchungen an Blutproben.

