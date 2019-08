Mainz (ots) - Am 22. August 2019 besucht die Bundestagsabgeordnete Christine Aschenberg-Dugnus (FDP) die 10. International Summer Academy (12. bis 23. August 2019) auf dem Campus Hörakustik in Lübeck.



Christine Aschenberg-Dugnus ist gesundheitspolitische Sprecherin der FDP und seit 2017 Mitglied des Bundestags. "Die Hörakustiker leisten eine hochqualitative Hilfsmittelversorgung in Deutschland. Darüber hinaus ist ihr duales Ausbildungssystem weltweit vorbildhaft," so Aschenberg-Dugnus, MdB. "Ich bin stolz, dass Schleswig-Holstein mit dem Campus Hörakustik ein international renommiertes Kompetenzzentrum hat, das Besucher aus aller Welt zu uns in den Norden zieht."



Dieses Jahr erwartet die International Summer Academy rund 40 Hörakustiker, Audiologen und HNO-Ärzte aus 17 verschiedenen Staaten. Auf ihrem Rundgang über den Campus Hörakustik wird sich Aschenberg-Dugnus, MdB, das einzigartige Kompetenzzentrum der Hörakustik anschauen und mit den Hörexperten aus aller Welt ins Gespräch kommen.



Anlässlich des Besuchs von Christine Aschenberg-Dugnus, MdB, laden wir Sie herzlich zu einem Rundgang auf dem Campus Hörakustik ein.



Termin: 22.08.2019, 13:00 - 15:00 Uhr



Ort: Akademie für Hörakustik (afh), Bessemerstraße 3, 23562 Lübeck



Ansprechpartner und Akkreditierung: Dr. Juliane Schwoch, schwoch@biha.de



Als Vertreter von biha, der afh und der Bundesoffenen Landesberufsschule für Hörakustiker und Hörakustikerinnen (LBS) werden Hans-Jürgen Bührer, Vizepräsident der biha, Jürgen Matthies, Vizepräsident der biha, Oberstudiendirektor Michael Blau, Schulleiter der Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck, und Stephan Fuesers, Studiendirektor der LBS, zugegen sein.



Hintergrund zum Hörakustiker-Handwerk



In Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit 6.600 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk ca. 3,7 Millionen Menschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland.



