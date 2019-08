Die Airbus-Aktie vollzog im ersten Halbjahr einen eindrucksvollen Anstieg und stieg bis zum 19. Juli auf 133,82 Euro an. Nach dem neuen Jahreshoch ging der Wert in eine Korrektur über. Sie führte zunächst zur Ausbildung eines flachen Abwärtstrends. Er beschleunigte sich zum Monatswechsel jedoch erheblich und führte am 2. August zu einem Bruch der 50-Tagelinie bei 125,52 Euro. Im Tief fiel die Airbus-Aktie bis zum Dienstag auf 120,06 Euro zurück. Auf diesem Niveau starteten die Käufer in den letzten ... (Dr. Bernd Heim)

