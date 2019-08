Die Nordex-Aktie konnte im April bis auf 15,72 Euro ansteigen und ging danach in eine langgestreckte Korrektur über. Diese konnte Anfang Juli auf der Unterstützung bei 12,00 Euro beendet werden. Anschließend zog der Wert wieder dynamisch an und stieg in der Spitze bis auf 14,94 Euro an. Wir wissen heute, dass dieser Anstieg nicht mehr als ein Strohfeuer war. Die Nordex-Aktie ging schnell in einen neuen Abwärtstrend über und durchbrach die 50-Tagelinie. Auch die Unterstützung bei 12,00 Euro wurde ... (Dr. Bernd Heim)

