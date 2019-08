Großbritannien soll nun doch weiter am Interrail- und Eurail-Programm teilnehmen. Das teilte der Verband der britischen Eisenbahngesellschaften Rail Delivery Group (RDG) am Donnerstag mit. Die erst am Mittwoch verkündete Entscheidung, auszusteigen, sei nach "starken Reaktionen" und erneuten Gesprächen mit der Eurail Group revidiert worden. "Die britischen Eisenbahngesellschaften wollten Interrail nie verlassen", hieß es in der RDG-Mitteilung.

Am Mittwoch hatte es geheißen, Interrail- und Eurail-Tickets würden von 2020 an nur noch für den Eurostar-Zug bis zum Bahnhof St. Pancras in London gültig sein. Wer Großbritannien per Zug bereisen wolle, brauche dann zusätzlich einen BritRail-Pass. Doch das wurde nun wieder zurückgenommen.

Mit den Interrail- und Eurail-Tickets können Reisende in mehr als 30 Ländern mit einer einzigen Fahrkarte über einen bestimmten Zeitraum unbegrenzt viele Zugfahrten machen. Interrail ist für die Einwohner der teilnehmenden Länder in Europa bestimmt. Für Zugreisende mit Wohnsitz in anderen Ländern gibt es das Eurail-Ticket. Großbritannien nimmt seit dem Start des Programms 1972 an Interrail teil.

Grund für das Hin und Her war eine Auseinandersetzung über das Eurail-Ticket, wie ein RDG-Sprecher sagte. Die britischen Eisenbahngesellschaften sahen darin eine Konkurrenz zu ihrem BritRail-Ticket und wollten nur noch das Interrail-Ticket anbieten. Die Eurail Group, die das Interrail-Programm verwaltet, stellte die Briten jedoch vor die Wahl, entweder ganz oder gar nicht teilzunehmen. Die RDG entschied sich zunächst für gar nicht, unterschätzte aber wohl das Kundenecho auf die Verkündung zum Ausstieg und ruderte eiligst zurück./cmy/DP/jha

