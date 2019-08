Halle (ots) - Es lässt also aufhorchen, wenn die Wissenschaftler mehr staatliche Investitionen in Infrastruktur und öffentlichen Verkehr fordern, um ländliche Regionen besser anzubinden. Das Argument: Eine bessere Anbindung bringt Pendler, höheres Internettempo lockt Firmen aus der digitalen Sphäre an. Dann bekommt auch das mitteldeutsche Kohlerevier eine Chance. Spannend sind vor allem die gesellschaftspolitischen Untertöne der Studie über gefährdete Regionen, die das IW am Donnerstag vorstellte. Im schlechtesten Fall spaltet sich das Land immer stärker in die Wohnorte der digitalen Elite und der abgehängten Restbevölkerung.



