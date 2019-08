Die Situation am Anleihenmarkt spitzt sich hinsichtlich negativer Renditen immer mehr zu. Wobei die Interpretation dahinter mitunter in die falsche Richtung geht. Denn die Aussage, die Sie höchstwahrscheinlich in vielen anderen Medien zu hören bekommen, dass Sie jetzt schon Geld bezahlen müssen, um beispielsweise Euro-Staaten wie Deutschland Geld leihen zu dürfen, geht an den Marktbedingungen komplett vorbei.Denn es zeigt sich, dass die Anleger angesichts der Unsicherheiten in anderen Assetklassen, insbesondere den Aktien, auch negative Bond-Renditen nicht scheuen. Daraus entsteht dann im Total-Return-Ansatz, also Zinsen plus Kursgewinne, eine positive Gesamtperformance. Das war auch der Ansatz, den wir mit unseren bisherigen Empfehlungen im Staatsanleihen- bzw. Unternehmensanleihen-Segment verfolgt haben. Und es ist der Ansatz, den wir nun auch regional weiter ausbauen wollen.

