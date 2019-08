Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX testet mit kleinen Bewegungen die Standhaftigkeit von Bullen und Bären aus. Sollte der DAX bereits wieder in der Aufwärtsbewegung sein, so dürfte diese schon bald wieder an Fahrt gewinnen und als erstes Ziel die graue 0-b-Linie anpeilen. Unterhalb 12289 schwebt weiterhin das fehlende Tief einer impulsiven Abwärtsbewegung im Raum. Anzeige Der 60 Min. Chart zeigt ...

