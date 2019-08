Die Aktie der Google-Mutter Alphabet hat nach Vorlage der jüngsten Quartalszahlen wieder deutlich zulegen können. Die Umsätze stiegen wechselkursbereinigt um 22 Prozent, insgesamt setzte das Unternehmen 38,94 Mrd. US-Dollar um. Der Nettogewinn verbesserte sich von 3,195 Mrd. US-Dollar auf nunmehr 9,947 Mrd. US-Dollar. Anleger zeigten sich hocherfreut und ließen die Aktie in der Folge per Kurslücke um über 10 Prozent ansteigen. Durch die allgemeinen Marktturbulenzen kam der Kurs in den vergangenen ... (Alexander Hirschler)

