Was in Deutschlands eigentlich gut ausgebauten Messelandschaft fehlt, das ist eine Pharma-Verpackungsmesse wie die Pharmapack in Paris. Bausch + Ströbel lud darum vom 25. bis 27. Juni 2019 Partner und Kunden einfach nach Ilshofen und präsentierte auf kompakten 600 m2 aktuelle Lösungen rund um die Pharmaverpackung.Und das Konzept ging auf. An jedem der drei Tage besuchten jeweils 120 Kunden aus aller Welt Bausch + Ströbel. Das lag auch nicht zuletzt an den gesetzten Schwerpunkten. Denn im Zentrum standen vor allem zwei Themen: Flexibilität und Digitalisierung. Flexibilität und Qualität Flexible ...

