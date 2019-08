Das Jahr 2050 scheint zwar noch weit entfernt. Aber für eine Industrie, die in Größenordnungen von Jahrzehnten denkt, sind das nur zwei Investment-Zyklen - also praktisch übermorgen. Außerdem sitzt die Chemieindustrie im Zentrum des Geschehens: Sie ist mit praktisch jeder anderen Industrie vernetzt und liefert Rohstoffe und Spezialmaterialien für alle erdenklichen Produkte, von Baumaterial über Energieträger bis hin zu Lebensmittelzusätzen und Medikamenten. Von zukünftigen Entwicklungen ist die Chemie also einerseits massiv betroffen, sie hat andererseits als Molekülmanager auch entscheidenden Einfluss darauf.

Um sich auf die Zukunft vorzubereiten, hat der Cefic-Vorstand im Oktober 2017 zunächst über 300 Interessenvertreter aus Wissenschaft, Regierungen und Think Tanks zusammengerufen. Diese Vertreter aus verschiedenen Disziplinen diskutierten über Megatrends, alternative Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft, Klimawandel und den europäischen Energiemix. Daraus entstand eine Reihe von Annahmen, mit denen der Verband wiederum hunderte von Experten aus aller Welt zu weiteren Diskussionen herausforderte. Diese flossen in einen Lagebericht der heutigen Chemieindustrie, in Europa und im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...