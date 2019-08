Conzzeta: Erwartete Verlangsamung - Sonderdividende und dezentralere Führung EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Dividende Conzzeta: Erwartete Verlangsamung - Sonderdividende und dezentralere Führung 09.08.2019 / 06:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Halbjahr 2019 mit erwarteter Verlangsamung Sonderdividende und dezentralere Führung - Marktbedingte Verlangsamung gegenüber starker Vorjahresperiode - Nettoumsatz CHF 770,1 Mio.; auf vergleichbarer Basis1 um 5,6% unter Vorjahr - EBIT CHF 90,5 Mio., inkl. Veräusserungsgewinn von CHF 30,6 Mio. - EBIT-Marge ohne Veräusserungsgewinn stabil bei 7,6% der Gesamtleistung - Gewinn je Aktie A mit Veräusserungsgewinn bei CHF 34,76, 66,0% über Vorjahr - Ausserordentliche GV mit Antrag auf Sonderdividende von CHF 30,00 je Aktie A - Dezentralere Führung für beschleunigte strategische und operative Entwicklung Kennzahlen Gruppe CHF Mio. H1 H1 Verände- 2019 2018 rung Nettoumsatz 770.1 853.3 -9.7% auf vergleichbarer Basis1 -5.6% Gesamtleistung 787.7 875.8 -10.1% Betriebsergebnis (EBIT) 90.5 66.3 36.6% bereinigt2 59.9 66.3 -9.6% in % Gesamtleistung2 7.6% 7.6% 0 bp Konzernergebnis 78.2 51.1 53.0% in % Gesamtleistung 9.9% 5.8% 410 bp Minderheiten 6.4 7.8 -17.9% Betrieblicher Free Cashflow -10.0 39.4 - Flüssige Mittel und Wertschriften 389.9 364.1 7.1% Bilanzsumme 1'345- 1'314- 2.4% .9 .2 Eigenkapital 958.6 883.2 8.5% in % der Bilanzsumme 71.2% 67.2% 400 bp Betriebliche Nettoaktiven (NOA) 542.9 501.3 8.3% Rendite auf den durchschnittlichen Nettoaktiven 17.3% 20.6% -320 bp (RONOA)2 Anzahl Mitarbeitende per Stichtag 5'014 5'056 -0.8% Gewinn je Aktie A in CHF 34.76 20.94 66.0% 1 Zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis. 2 H1 2019 ohne Veräusserungsgewinn von CHF 30.6 Mio. aus dem Verkauf des Segments Glass Processing per 1. April 2019. Zürich, 9. August 2019 - Das Halbjahresergebnis 2019 von Conzzeta ist stark beeinflusst vom per 1. April 2019 vollzogenen Verkauf des Segments Glass Processing. Mit dem Verkauf fiel einerseits der Umsatz- und Ergebnisbeitrag des Segments für das zweite Quartal weg, anderseits resultierte ein Veräusserungsgewinn von CHF 30,6 Mio. Auf vergleichbarer Basis, das heisst unter Berücksichtigung aller Änderungen im Konsolidierungskreis sowie zu stabilen Wechselkursen, erzielte die Gruppe im 1. Halbjahr einen Nettoumsatz um 5,6% und ein Betriebsergebnis (EBIT) um 4,3% unter Vorjahr. Der EBIT ohne den Veräusserungsgewinn belief sich auf CHF 59,9 Mio., und die so bereinigte EBIT-Marge konnte im deutlich anspruchsvolleren Geschäftsumfelds bei 7,6% der Gesamtleistung stabil gehalten werden. Das Konzernergebnis betrug CHF 78,2 Mio., ein Plus von 53,0 % gegenüber dem Vorjahr. Die Verlangsamung der Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr kam nicht unerwartet: Zum einen lag die Messlatte hoch aufgrund der starken Leistung im Vorjahr, in dem das Wachstum auf vergleichbarer Basis fast 20% betragen hatte. Zum anderen hat sich das Geschäftsumfeld aufgrund geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten abgekühlt. Trotzdem setzte die Gruppe den Ausbau ihrer Marktpräsenz und ihre Infrastrukturprojekte konsequent fort. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen betrugen CHF 18,6 Mio. Mit der geringeren Kundenaktivität im 1. Halbjahr und Vorleistungen für das 2. Halbjahr lag der freie operative Cashflow deutlich tiefer bei CHF -10,0 Mio., nach CHF 39,4 Mio. in der starken Vorjahresperiode. Mit dem verkaufsbedingten Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit von CHF 60,0 Mio. verfügte Conzzeta per Mitte Jahr über einen Bestand an flüssigen Mitteln und kurzfristig verwertbaren Wertpapieren von CHF 389,9 Mio. (7,1% über Vorjahr). Die Eigenkapitalquote lag 400 Basispunkte über Vorjahr bei 71,2%. Sonderdividende: Conzzeta verfügt über überschüssige Liquiditätsreserven. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb die Rückführung von CHF 62,1 Mio. an die Aktionäre in Form einer Sonderdividende von CHF 30,00 je Namenaktie A und CHF 6,00 je Namenaktie B. Zu diesem Zweck ist für Freitag, 27. September 2019, eine ausserordentliche Generalversammlung vorgesehen. Dezentralere Führung: Das Potenzial der drei Segmente soll in Zukunft unter Berücksichtigung aller Optionen beschleunigt entwickelt werden. Aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit verstärkt Conzzeta die dezentrale Führung: Für die Segmente werden eigene Gremien geschaffen, in denen Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Group CEO Einsitz nehmen. Michael Willome, Conzzeta Group CEO, kommentiert: «Unser Halbjahresergebnis zeigt die Bedeutung führender Marktpositionen. Im anspruchsvolleren Umfeld bewähren sich unser Business Excellence-Programm und ein aktives Kostenmanagement. Darüber hinaus haben wir in den letzten Jahren unter anderem in innovative Produkte und Kundenlösungen investiert sowie unsere Marktpräsenz ausgebaut. Die sich daraus ergebenden Chancen wollen wir in allen Segmenten marktnah und beschleunigt nutzen. Dafür entwickeln wir unseren differenzierten Führungsansatz weiter, indem wir Informationswege verkürzen und verstärkt dezentral entscheiden.» Tendenzen und Aussichten: Der Ausblick von Conzzeta ist weiterhin in erheblichem Masse geprägt von den erwähnten Unsicherheiten, besonders auch von der Entwicklung des globalen Handelskonflikts zwischen den USA und China. Zur Jahresmitte verstärkten sich die Anzeichen einer globalen wirtschaftlichen Abkühlung. Für das fortgeführte Geschäft erwartet Conzzeta für das Gesamtjahr 2019 nun einen Nettoumsatz leicht unter Vorjahr, aber weiterhin mit einem über die Segmente hinweg breiter abgestützten Betriebsergebnis und einer leicht verbesserten EBIT-Marge. Mit dem Veräusserungsgewinn wird die Profitabilität aller Voraussicht nach ohnehin deutlich über Vorjahr liegen. Kennzahlen Segmente CHF Mio. H1 H1 Verände- 2019 2018 rung Sheet Metal Processing Auftragseingang 450.6 514.7 -12.4% Nettoumsatz 448.6 477.3 -6.0% auf vergleichbarer Basis1 -6.2% Gesamtleistung 461.9 500.1 -7.6% Betriebsergebnis (EBIT) 57.8 62.6 -7.8% in % Gesamtleistung 12.5% 12.5% 0 bp Chemical Specialties Nettoumsatz 181.4 202.8 -10.5% auf vergleichbarer Basis1 -9.3% Gesamtleistung 180.2 201.4 -10.5% Betriebsergebnis (EBIT) 8.6 9.2 -6.4% in % Gesamtleistung 4.8% 4.6% 20 bp Outdoor Nettoumsatz 117.9 111.1 6.2% auf vergleichbarer Basis1 6.9% Gesamtleistung 117.9 111.1 6.2% Betriebsergebnis (EBIT) -5.3 -6.4 17.7% in % Gesamtleistung -4.5% -5.8% 130 bp Nicht fortgeführte Geschäfte (Glass Processing) Nettoumsatz 22.4 62.4 - auf vergleichbarer Basis1 -10.8% Gesamtleistung 27.8 63.5 - Betriebsergebnis (EBIT) 31.8 2.9 - in % Gesamtleistung 114.2% 4.6% - 1 Zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um Änderungen im Konsolidierungskreis. Das Segment Sheet Metal Processing (Bystronic) erzielte einen Nettoumsatz von CHF 448,6 Mio. (Vorjahr CHF 477,3 Mio.). Auf vergleichbarer Basis gab der Nettoumsatz gegenüber dem starken 1. Halbjahr 2018 um 6,2 % nach. Ein deutlicher Umsatzrückgang in Asien konnte durch das starke Geschäft in Amerika teilweise kompensiert werden, während das Geschäft in Europa auf hohem Niveau leicht schwächer tendierte. Tiefer lag dabei der Nettoumsatz im Produktsegment "Schneiden", während die Umsätze in den Segmenten "Biegen" und "Service" zulegten. Das Betriebsergebnis betrug CHF 57,8 Mio. und lag um 7,8 % unter Vorjahr (CHF 62,6 Mio.) bei einer stabilen EBIT-Marge von 12,5 %. Der Auftragseingang kam um 12,4% unter Vorjahr bei CHF 450,6 Mio. zu liegen, teilweise aufgrund der schwächeren Marktverfassung, teilweise aber auch aufgrund der Rekordwerte des Vorjahrs. Im Juni wurden an den Competence Days am Hauptsitz in Niederönz zahlreiche Produktinnovationen mit zusätzlichen Komponenten für Automation, Software und Service vorgestellt. Trotz der marktbedingt spürbaren Zurückhaltung lag die Anzahl der aus dieser zweijährlich stattfindenden Hausmesse resultierenden Projekte deutlich höher als bei der letzten Veranstaltung. Die Sicherstellung der Profitabilität erfordert ein anhaltend hohes Innovationstempo auf allen Ebenen, inklusive der laufenden Optimierung der eigenen Produktionsprozesse, sowie ein aktives Kostenmanagement. Die Umsetzung des Investitionsprogramms für den Bau des Montagewerks und Experience Center in den USA sowie die Erneuerung und Modernisierung einer Produktionshalle in Niederönz kamen plangemäss voran. Das Segment Chemical Specialties (FoamPartner und Schmid Rhyner) erzielte einen Nettoumsatz von CHF 181,4 Mio. (Vorjahr CHF 202,8 Mio.). Auf vergleichbarer Basis gab der Nettoumsatz um 9,3 % nach. Besonders herausfordernd gestalteten sich die Marktbedingungen im asiatischen und europäischen Automobilgeschäft. Das Betriebsergebnis betrug CHF 8,6 Mio. (CHF 9,2 Mio.) mit einer EBIT-Marge von 4,8 % (4,6 %). Dank der im Vorjahresvergleich deutlich geringeren Rohmaterialkosten und interner Ertragsverbesserungen konnte der Geschäftsbereich FoamPartner, die nachteiligen Effekte des marktbedingten Umsatzrückgangs im Automobilgeschäft gut kompensieren. Dagegen lagen die Rohmaterialkosten im Geschäftsbereich Schmid Rhyner noch immer deutlich über Vorjahr, was zusammen mit einer ungünstigen Entwicklung im Produktmix das Betriebsergebnis im Vergleich zur starken Vorjahresperiode belastete. Im Geschäftsbereich FoamPartner befinden sich im Nachgang der Übernahme von Otto Bock Kunststoff sowie der Bereinigung der Joint Venture-Strukturen in Asien und Amerika vielschichtige Massnahmen zur Realisierung des mittelfristigen Margenpotenzials in Umsetzung. Das Segment Outdoor (Mammut) erzielte einen Nettoumsatz von CHF 117,9 Mio. (Vorjahr CHF 111,1 Mio.). Auf vergleichbarer Basis legte der Nettoumsatz um 6,9 % zu. Das Betriebsergebnis betrug CHF -5,3 Mio. (Vorjahr CHF -6,4 Mio.) mit einer EBIT-Marge von -4,5 % (-5,8 %). Der erwartete Betriebsverlust im saisonal schwächeren 1. Halbjahr konnte weiter reduziert werden, trotz höherer Personalkosten im Zusammenhang mit dem 2016 gestarteten und auf fünf Jahre angelegten Strategieprogramm. Die Umsetzung dieses Programms kam weiter gut voran. Mit Präsentation der Sommerkollektion 2020 an der Branchenmesse ISPO in München im Juni ist die fast vollständige Erneuerung der Bekleidungskollektion weit fortgeschritten. Mit innovativen Produkten, einer konsistenten Preisstrategie sowie der Reduktion der Anzahl Styles gelang es, die Bruttomarge weiter zu erhöhen. Die aufgebauten Kompetenzen im Bereich Digitalisierung erlauben mittlerweile die deutlich homogenere Positionierung der Marke über alle Verkaufskanäle hinweg. Neben dem Wachstum im stationären Geschäft, wo selektiv die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel weiter verstärkt wurde, legte der Umsatz in den neuen digitalen Kanälen weiterhin überproportional zu. Hinweise Weitere Informationen unter www.conzzeta.com. Halbjahresbericht online: report.conzzeta.com/h2019. Für Rückfragen Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und eine unternehmerische Grundhaltung. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 5'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an weltweit mehr als 60 Standorten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Outdoor tätig. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON). Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=PYSUNSOHQX Dokumenttitel: Conzzeta 1. Halbjahr / Sonderdividende Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 854775 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 854775 09.08.2019 CET/CEST ISIN CH0244017502 AXC0031 2019-08-09/06:45