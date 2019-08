The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000CZ291M8 COBA MTN 09/19 S.721 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBH1 DZ BANK IS.A783 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B5E7 DEKA IHS SERIE 7302 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LZ4 DZ BANK IS.A983 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3P12 LB.HESS.THR.CARRARA09J/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6CQ6 NORDLB IS.S.1133 BD01 BON EUR N

CA XFRA US084670BL15 BERKSHIRE HATHAWAY 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US90261XHE58 UBS (STAMFORD BR.) 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US90261XHF24 UBS (STAMFORD BR.) 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1092320099 4FINANCE 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1092649620 SHANGHAI EL.GRP 14/19 BD02 BON USD N