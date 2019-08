München (ots) - CHECK24 geht mit dem bekanntesten Live-Fußballtalk im deutschen Fernsehen in die neue Saison und präsentiert den "CHECK24 Doppelpass" auf SPORT1 auch 2019/2020. Das Vergleichsportal macht den Hattrick klar und übernimmt in der neuen Bundesligaspielzeit ab dem 11. August zum dritten Mal das Titelpatronat. Darauf verständigten sich CHECK24 und SPORT1 MEDIA, der Vermarkter von Deutschlands führender 360°-Sportplattform.



Das CHECK24-Logo bleibt zentrales Element im Studio, wenn sonntags um elf Uhr live aktuelle Themen rund um den Fußball im "Der CHECK24 Doppelpass" diskutiert werden. Mit dabei ist natürlich das berühmte Phrasenschwein, das sich ebenfalls zum dritten Mal das CHECK24-Trikot überstreift. Hier müssen Studiogäste für abgedroschene Redewendungen und Phrasen drei Euro einzahlen. CHECK24 verdoppelt die Summe, die am Ende der Spielzeit an einen guten Zweck geht. In der vergangenen Saison konnten insgesamt 24.000 Euro gespendet werden.



"Das weiterhin ungebrochene Zuschauerinteresse am Fußballtalk macht den Doppelpass zu einem interessanten Werbeformat für CHECK24", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. "Deshalb freuen wir uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft auch in der neuen Saison fortzuführen."



Beim "CHECK24 Doppelpass" empfangen Moderator Thomas Helmer sowie im Wechsel die beiden Co-Moderatorinnen Ruth Hofmann und Laura Papendick Sportjournalisten, Trainer und Klub-Repräsentanten im Hilton Munich Airport Hotel in München. Experten sind Stefan Effenberg, Marcel Reif und Reinhold Beckmann. Den bekanntesten Fußballtalk Deutschlands sehen im Schnitt rund eine Million Zuschauer auf SPORT1 im Free-TV.



Neben dem Sponsoring des Doppelpasses ist CHECK24 für sein Engagement in folgenden bedeutenden Sportumfeldern bekannt:



- Hauptsponsor der Sportschau im Ersten - Programmsponsor der EM-Qualifikationsspiele (European Qualifiers

für die UEFA EURO 2020) der deutschen Fußballnationalmannschaft

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.



