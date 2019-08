Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für den Tag des Berges geschlossen.

TAGESTHEMA

Mit der Forderung nach Neuwahlen hat Italiens Innenminister Matteo Salvini die Regierung in eine schwere Krise gestürzt. Der Vize-Ministerpräsident und Vorsitzende der ausländerfeindlichen Lega-Partei verlangte am Donnerstag angesichts von Streitigkeiten mit dem Koalitionspartner Fünf Sterne eine vorgezogene Parlamentswahl. Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio kritisierten die Forderung scharf. Die seit Juni 2018 amtierende Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung steuerte schon länger auf eine Krise zu. Den Ausschlag gab nun die letzte Abstimmung im Parlament vor der Sommerpause am Mittwoch. Dabei votierte die Fünf-Sterne-Bewegung gegen ein milliardenschweres Bahnprojekt, das von der Lega unterstützt wurde. Sollte es zu Neuwahlen kommen, hat Salvinis Lega aktuellen Umfragen zufolge bessere Karten als die Fünf-Sterne-Bewegung. Bei einem Wahlsieg Salvinis könnten derweil innerhalb der EU die Spannungen zunehmen, nicht zuletzt weil Salvini gerade erst wieder angekündigt hat, dass das Haushaltsdefizit des hoch verschuldeten Italien im kommenden Jahr bei über 2 Prozent der Wirtschaftsleistung liegen solle. Die EU-Kommission hatte wegen der weiter steigenden Neuverschuldung im Juni den Weg für ein Defizitverfahren gegen Italien geebnet, nach Zusagen Roms zur Verringerung seiner Neuverschuldung letztlich aber doch darauf verzichtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BECHTLE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q19 ggVj Zahl 2Q18 Umsatz 1.231 +28% 4 965 Ergebnis vor Steuern 54 +23% 4 44 Ergebnis nach Steuern 37 +21% 2 31 Ergebnis je Aktie 0,90 +23% 4 0,73

Weitere Termine:

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q, Bagsvaerd

07:35 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 3Q, Gräfelfing

DIVIDENDENABSCHLAG

Mühlbauer: 1,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Juni Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,6 Mrd Euro zuvor: +18,7 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +22,0 Mrd Euro zuvor: +16,5 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm - FR 08:45 Industrieproduktion Juni PROGNOSE: -1,4% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm 10:00 Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt - GB 10:30 Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: +1,4% gg Vm/+0,9% gg Vj 10:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+1,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj 10:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -11,8 Mrd GBP zuvor: -11,5 Mrd GBP 10:30 BIP Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: 0,0% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq - US 14:30 Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.791,00 -0,03 S&P-500-Future 2.927,50 -0,43 Nikkei-225 20.722,78 0,63 Schanghai-Composite 2.782,27 -0,44 +/- Ticks Bund -Future 177,50 11 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.845,41 1,68 DAX-Future 11.830,00 1,00 XDAX 11.839,84 1,00 MDAX 25.592,37 1,86 TecDAX 2.829,08 1,45 EuroStoxx50 3.375,38 1,98 Stoxx50 3.083,30 1,80 Dow-Jones 26.378,19 1,43 S&P-500-Index 2.938,09 1,88 Nasdaq-Comp. 8.039,16 2,24 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,39 +35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Freitag mit einem Rücksetzer erwartet. IG stellt den DAX am Morgen rund 40 Punkte tiefer. Der US-chinesische Handelskonflikt wurde über Nacht weiter gedreht. So sollen einem Bloomberg-Bericht zufolge US-Unternehmen weiterhin keine Lizenzen erhalten, um Geschäfte mit Huawei wieder aufzunehmen. Dies könnte als Retourkutsche für die Nachricht aus China verstanden werden, weniger Agrargüter kaufen zu wollen. Ein Blick auf die chinesische Währung zeigt, dass diese gegenüber dem Greenback erneut leicht abgewertet wurde, was wiederum Wasser auf den Mühlen einer drohenden Abwertungsspirale ist. In Folge halten sich die Anleger vor dem Wochenende mit Käufen in Risiko-Assets zurück. Aber auch aus Italien droht Ungemach für den Kapitalmarkt. Angesichts eines Koalitionskrachs fordert Vize-Regierungschef Matteo Salvini schnellstmöglich Neuwahlen. An der Börse wird die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen als Risiko eingestuft, bereits am Vortag standen die italienischen Staatsanleihen unter Druck, während der Aktienmarkt den anderen europäischen Indizes hinterherlief. Diese Entwicklung könnte zum Wochenschluss weiter anhalten.

Rückblick: Die Erholung setzte sich fort, nachdem überraschend starke Exportdaten aus China Sorgen vor den negativen Auswirkungen des Handelsstreits schmälerten. Außerdem zeigte der Yuan eine Aufwertung zum Dollar, was Sorgen vor einem Abwertungswettlauf dämpfte. Angeführt wurde der Markt vom Chemiesektor, der um 2,6 Prozent zulegte. Technologiewerte gewannen 2,5 Prozent und die am Vortag gebeutelten Rohstoffwerte ebenfalls 2,5 Prozent. Die Einzelkurse wurden bewegt von der Bilanzsaison. Nicht so stark wie befürchtet war der Gewinnrückgang bei Raiffeisen Bank International, der Kurs gab um 0,4 Prozent nach. Starke Zahlen hatte Zurich Insurance vorgelegt, die Aktie gewann 4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Angeführt wurde der DAX von der Bayer-Aktie, die um weitere 7 Prozent stieg. Berichten zufolge Glyphosat-Prozesstermine verschoben. Dies wurde dahingehend interpretiert, dass im Hintergrund an einer Lösung gearbeitet werde. Adidas gaben um 2,2 Prozent nach, nachdem das Unternehmen von Gegenwind für die Marge im zweiten Halbjahr gesprochen hatte. Als "ganz gut" wurden die Zahlen der Deutschen Telekom eingestuft. Der freie Cashflow hätte im Quartal noch einen Tick höher ausfallen können, hieß es. Die Aktie sank um 0,5 Prozent. Nach etwas besser als erwartet ausgefallenen Zahlen ging es für Merck um 2,2 Prozent nach oben. Thyssenkrupp stiegen mit den erwartungsgemäß schwach ausgefallenen Zahlen um 4,3 Prozent. Die Gewinnwarnung sei eingepreist, zudem seien die Einsparungen in der Konzernverwaltung übertroffen werden, hieß es. Bei Osram wurde mit einem Minus von 7 Prozent das wahrscheinliche Scheitern des Gebots der Finanzinvestoren Bain und Carlyle quittiert. Eon verloren 2,4 Prozent - Goldman Sachs hatte das Papier zum Verkauf empfohlen.

XETRA-NACHBÖRSE

Freenet reagierten bei Lang & Schwarz mit einem Plus von fast 3 Prozent darauf, dass das Unternehmen mit Vorlage seiner Zweitquartalszahlen den Ausblick 2019 bestätigt hatte.

USA / WALL STREET

Sehr fest - Die Erholung verfestigte sich. Im Vergleich zum Tief am Mittwoch machte der Dow rund 930 Punkte gut. Für Entspannung sorgte, dass China trotz des Handelsstreits im Juli seine Exporte steigern konmnte. Als Entspannungssignal werteten Marktakteure nach den Befürchtungen eines Abwertungswettlaufs insbesondere auch, dass China den Yuan zwar erneut schwächer gefixt hatte und auch erstmals seit 2008 wieder über der kritischen 7er Marke. Die Abwertung sei aber nicht so drastisch ausgefallen wie befürchtet, hieß es. Der Yuan wertete derweil zum Dollar etwas auf. AMD machten einen Kurssprung um 16,3 Prozent. Analysten zufolge stellt der vorgestellte Serverchip "Rome" für den Halbleiterhersteller einen Wendepunkt dar. Der neue Serverchip sei 20 bis 50 Prozent teurer als das Vorgängermodell und weise eine fast doppelt so hohe Leistungsfähigkeit auf. Die Gesamtkosten für Anwender sänken dadurch um 25 bis 50 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Modell des Konkurrenten Intel. Die Intel-Aktie legte um 0,9 Prozent zu. Symantec wurden von einem Bericht im Wall Street Journal um 12,4 Prozent nach oben gezogen, wonach Broadcom Interesse am Firmenkundengeschäft des Spezialisten für Cybersicherheitssoftware mit einem potenziellen Wert von 10 Milliarden Dollar haben soll. Stark unter Druck standen Kraft nach schwachen Quartalszahlen. Die Aktie sackte um gut 8 Prozent ab. Der Lebensmittelhersteller musste den Wert einiger Marken um weitere 1,2 Milliarden Dollar abschreiben. Erst im Februar hatte Kraft mit einer Wertminderung von 15,4 Milliarden Dollar den Markt schockiert.

