Der Goldpreis schickt sich an, den höchsten Wochengewinn seit April 2006 zu erzielen. Bislang beläuft sich das Plus auf 4,5 Prozent.Die Gründe für die positive Entwicklung sind nach wie vor dieselben. Der ungelöste Handelskonflikt zwischen China und den USA und die daraus resultierenden Folgen für die Weltwirtschaft sorgen für ein anhaltend starkes Interesse an dem Krisenschutz. In Erwartung einer expansiven Geldpolitik dies- wie jenseits des Atlantiks erhält der Goldpreis zusätzlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...