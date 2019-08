Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Bechtle hat im zweiten Quartal das Wachstum trotz schwierigerer Rahmenbedingungen überraschend beschleunigt. Umsatz und Betriebsergebnis kletterten um rund 30 Prozent. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen. Die Ziele für das laufende Jahr hat das im TecDAX und MDAX notierte Unternehmen bekräftigt.

In den drei Monaten per Ende Juni stieg der Umsatz um 30,7 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro. Organisch wuchs es um 16,9 Prozent, wobei das Wachstum im Inland mit plus 18,3 Prozent besonders stark war.

Das Vorsteuerergebnis wuchs um 28 Prozent auf 55,7 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um 30,0 Prozent auf 57,1 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente die Gesellschaft mit 39,2 Millionen Euro ebenfalls knapp 28 Prozent mehr. Je Aktie waren es 0,93 nach 0,73 Euro.

Analysten hatten ein Ergebnis nach Steuern von 37 Millionen und einen Umsatz von 1,23 Milliarden Euro erwartet.

"Vor allem angesichts der verschlechterten konjunkturellen Rahmenbedingungen ist dies ein überzeugender Ausweis unserer Wettbewerbsstärke", kommentierte Vorstandsvorsitzender Thomas Olemotz die Zahlen und bekräftigte die Prognose für 2019. Demnach sollen Umsatz und Ergebnis "sehr deutlich" steigen.

2018 wies Bechtle einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro aus und ein Ergebnis vor Steuern von 193 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2019 01:45 ET (05:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.