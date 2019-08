Die Österreichische Post hat im 1.Halbjahr 2019 den Konzernumsatz auf 981,1 Mio. Euro gesteigert, das entspricht einem Anstieg von 2,7%. Sowohl die Division Brief, Werbepost & Filialen (+1,3%) als auch die Division Paket & Logistik (+7,8%) zeigten in der Berichtsperiode eine positive Entwicklung. Auf Basis der soliden Umsatzentwicklung und einer Kostendisziplin lag das Konzern-EBIT mit 107,7 Mio. Euro um 2,5% über dem Niveau des Vorjahres. Das Ergebnis je Aktie hat sich im Vergleich zur Vorperiode von 1,12 Euro auf 1,17 EUR verbessert. CEO Georg Pölzl: "Die Österreichische Post peilt für das Gesamtjahr 2019 einen leichten Umsatzanstieg und ein stabiles operatives Ergebnis (EBIT) auf dem Niveau des Vorjahres an".

