Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Donnerstag um 3,2K Kontrakte gefallen ist, was dem zweiten Rückgang in Folge entspricht. Das Volumen fiel gleichzeitig um 14,5K Kontrakte. GBP/USD begrenzt durch 1,2200 Das Cable bewegt sich seit mehreren Sitzungen seitwärts, während es durch die 1,2200 begrenzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...