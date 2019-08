Activision Blizzard - Breakout aus der Bodenbildung könnte kurz bevorstehen!

Breakout - Tradingstrategie

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Activision Blizzard entstand aus der Fusion des Spiele-Publishers Activision mit Vivendi Universal Games. Activision Blizzard entwickelt und vertreibt Spiele Bestseller wie Call of Duty, Skylanders, World of Warcraft, und Diablo. Activision hat gerade turbulente Zeiten durchlebt. Der Aktienkurs ist vom Allzeithoch im September 2018 bis zum Tief im Februar diesen Jahres um über 50% gefallen.Aktuell arbeitet die Aktie an ihrer Bodenbildung. Die Aktie von Activision notiert über dem EMA 20 und dem EMA 50. Bei einem Ausbruch über 50 USD könnte dem Gaming-Publisher die Trendwende möglicherweise gelingen. Die Aktie könnte versuchen das GAP bei 62 USD zu schließen.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Ausbruch über 50 USD vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakout-Kerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter das Pivot-Tief im Bereich bei 45,50 USD setzen.Meine Meinung zu Activision Blizzard ist BULLISCH