flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte am Donnerstag kräftig zulegen ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Donnerstag kräftig zulegen und schloss mit einem Kursgewinn von 1,68 Prozent bei 11.845,41 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug immerhin 3,95 Mrd. Euro. Auch an den restlichen europäischen Börsenplätzen ging es richtig aufwärts. Der EuroStoxx50 konnte um 1,98 Prozent auf 3.375,38 Zähler steigen. Der Pariser Leitindex CAC40 eroberte sich mit einem Zugewinn von 2,31 Prozent und 5.387,96 Punkten die Pole Position. Optimismus machte sich am Donnerstag breit. Die Chinesen halten trotz der Eskalation des Handelskonflikts die Türen für weitere Verhandlungen mit den USA offen, obwohl die US-Regierung nochmals eine Eskalationsstufe höher ging, indem sie den US-Regierungsbehörden Geschäfte mit Huawei und anderen chinesischen Technologiefirmen untersagte. Besonders zur Entspannung an den Aktienmärkten trugen aber die chinesischen Wirtschaftsdaten bei. Chinesische Exporte stiegen auf Jahressicht um 3,3 Prozent unerwartet stark an. Die Importe hingegen sanken um 5,6 Prozent auf Jahressicht. Etwas bessere Stimmung kam nach den crashartigen Abverkäufen der letzten Tage auch am Rohölmarkt auf. Saudi-Arabien gab bekannt, die Rohölförderung im September um 700.000 Fass pro Tag reduzieren zu wollen. Es bleibt im aktuellen Marktumfeld aber noch abzuwarten, ob diese Maßnahme nachhaltig als stützend genug wahrgenommen wird. Die Aktie von Bayer gehörte zu den Gewinnern des Tages und legte um 7,02 Prozent auf 62,97 Euro zu. Bayer plant Insiderinformationen zufolge mit "Elanco Animal Health" an der Veräußerung seiner Tiermedizinsparte. Die Kurse dürften neben diesem positiven Effekt vor allem aber aufgrund einer Short-Squeeze-Bewegung stärker angezogen haben. Unterdessen rückten die Kurse auch an der Wall Street stark aufwärts. Die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ10 und S&P500 schlossen mit erheblichen Kursaufschlägen. Der S&P500 legte um 1,88 Prozent und der NASDAQ100 sogar um 2,29 Prozent enorm stark zu.

Am Freitag wurde bereits um 08:00 Uhr die deutsche Handels- und Leistungsbilanz für den Juni veröffentlicht. Im weiteren Verlauf werden um 08:45 Uhr die französische Industrieproduktion für den Juni und um 10:30 Uhr das BIP für das zweite Quartal, die Handels- und Leistungsbilanz im Juni und die Industrieproduktion im Juni für Großbritannien ausgewiesen. Aus den USA werden um 14:30 Uhr die Erzeugerpreise für den Juli erwartet. Von der Unternehmensseite berichteten am Morgen die deutschen Konzerne Carl Zeiss Meditec, Innogy und Bechtle von ihren Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notierten kurz vor dem Wochenschluss noch uneinheitlich. Die US-Futures wiesen während der asiatischen Handelszeit durchweg Kursverluste auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 11.800 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Xetra-DAX ging am Donnerstag mit einem kräftigen Kursgewinn von 1,68 Prozent bei 11.845,41 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom Jahreshoch des 04. Juli 2019 bei 12.656,05 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 07. August 2019 bei 11.559,76 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 11.979/12.108/12.237/12.398 und 12.656 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 11.560/11.400/11.301/11.142 und 10.2883 Punkten in Betracht.

