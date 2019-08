Zooplus - Der nächste Schub steht bevor!

Breakout Strategie

Symbol:ISIN: DE0005111702Heute möchte ich eine interessante Chartkonstellation in der Zooplus Aktie vorstellen: Das Münchner Unternehmen, gegründet 1999 betreibt mit mehreren Untermarken einen sehr erfolgreichen Onlineshop für die Tierprodukte wie Futter, Nahrungsergänzung, Spielzeug und anderen Accessoires. Inzwischen hat sich Zooplus über die deutschen Landesgrenzen hinausgewagt und verkauft in mehreren europäischen Ländern. Nachdem die Aktie im Mai 2017 ihr Allzeithoch erreichte, führte der weitere Verlauf in der Spitze zu einem Rückgang von -50 %. Im Juni diesen Jahres konnte der Wert nun eine Bodenbildungsformation abschließen und ein größeres 1-2-3 mit einer deutlichen Longbewegung ausbilden.Nachdem die Aktie nun alle bedeutenden EMAs wieder zurückerobern und nach dem starken Anstieg im Juni eine wunderschöne Konsolidierung in Form einer Flagge ausbilden konnte, sehe ich hier die Möglichkeit für deutlich höhere Kurse. Die Bullenflagge Oberkante wurde gestern bereits gebrochen, kann der Wert nun weiter ansteigen könnte sich hier ein nächster deutlicher Schub gen Norden zeigen.Wer den gestrigen Ausbruch durch die Flaggenformation noch nicht gehandelt hat, könnte sich bei beim Bruch des Tageshochs vom 01.08. bei ca. 121 EUR Long positionieren. Ein interessantes Stopp Loss Niveau ergibt sich unter der Konsolidierungsformation bei 112,50 EUR. Anleger sollten den Gesamtmarkt im Auge behalten, wir befinden uns nun in der saisonal schwächsten Jahreszeit für Aktienkäufe.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in ZO1