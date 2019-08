Ein Teil der Gewinne beim Dax ist wieder dahin. Die Spannungen in Italien drücken den Leitindex zum Handelsstart am Freitag in die Verlustzone.

Die politischen Turbulenzen in Italien werfen den Dax entscheidend zurück. Der Leitindex startet am Freitagmorgen 0,4 Prozent tiefer bei 11.795 Punkten.

Dabei hatte der Dax in einer turbulenten Woche zuletzt wieder Kurs auf die Marke von 12.000 Zählern genommen. Am Donnerstag stand zum Handelsende ein Plus von 1,7 Prozent zu Buche. Der Index hatte von guten chinesischen Konjunkturdaten profitiert. Im Laufe der Woche war der Leitindex, getrieben vom eskalierenden Handelsstreit zwischen China und den USA, unter die Marke von 11.600 Punkte ...

