Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Adidas nach Halbjahreszahlen von 305 auf 300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern habe er seine Prognosen für das organische Wachstum und das operative Ergebnis (Ebit) des Sportartikelkonzerns im laufenden Jahr leicht reduziert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-08-09/09:30

ISIN: DE000A1EWWW0