Deutsche Exporte sinken im Juni wie erwartet leicht

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Juni wie erwartet nicht steigern können. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,1 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dieses Ergebnis richtig prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 8,0 Prozent niedriger. Die Importe stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent. Auf Jahressicht ergab sich ein Rückgang von 4,4 Prozent.

ING: Deutsches BIP-Minus nach Exportrückgang wahrscheinlich

Der Rückgang der deutschen Exporte im Juni macht es aus Sicht der ING noch wahrscheinlicher, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal leicht geschrumpft ist. "Auf Jahressicht sind die Ausfuhren um schmerzhafte 8 Prozent gefallen", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar. Laut Brzeski ist die vom Handelskonflikt USA-China ausgehende weltweite Unsicherheit der Grund der schwachen Ausfuhrentwicklung. "Die Exporte in die USA und nach China selbst habe sich im ersten Halbjahr besser entwickelt als in andere, oft europäische Länder", merkt Brzeski an.

Frankreichs Industrieproduktion sinkt unerwartet deutlich

Frankreichs Industrieproduktion hat sich im Juni deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Insee sank sie gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang von nur 1,4 Prozent prognostiziert. Im Vormonat hatte sich die Produktion nach revidierten Angaben um 2,0 (vorläufig: 2,1) Prozent erhöht.

Japan wächst im zweiten Quartal schneller als erwartet

Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal annualisiert um 1,8 Prozent gewachsen und damit schneller als von Analysten mit nur 0,4 Prozent erwartet. Beflügelt wurde die Konjunktur von zusätzlichen Einkäufen der Verbraucher kurz vor einer Erhöhung der Mehrwertsteuer und von der zehntägigen Feier anlässlich des kaiserlichen Thronwechsels. Im ersten Quartal war die japanische Wirtschaft allerdings mit 2,8 Prozent noch schneller gewachsen.

Chinas Inflation so hoch wie seit 17 Monaten nicht

Die Verbraucherpreise in China sind im Juli um 2,8 Prozent gestiegen. Die Teuerung zeigte damit den höchsten Wert seit 17 Monaten, da vor allem die Lebensmittelpreise die Inflation antrieben, wie Daten der nationalen Statistikbehörde zeigten. Im Juni hatte die Teuerung 2,7 Prozent erreicht. Volkswirte hatten auch für Juli diesen Wert erwartet.

Zahl deutscher Unternehmensinsolvenzen im Mai 3,3% über Vorjahr

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hat im Mai um 3,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) meldeten die deutschen Amtsgerichte 1.670 Unternehmensinsolvenzen. Die meisten Unternehmensinsolvenzen mit 291 (Mai 2018: 259) Fällen im Baugewerbe.

Salvini stürzt italienische Regierung mit Forderung nach Neuwahlen in die Krise

Mit der Forderung nach Neuwahlen hat Italiens Innenminister Matteo Salvini die Regierung in eine schwere Krise gestürzt. Der Vize-Ministerpräsident und Vorsitzende der ausländerfeindlichen Lega-Partei verlangte am Donnerstag angesichts von Streitigkeiten mit dem Koalitionspartner Fünf Sterne eine vorgezogene Parlamentswahl. Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte und Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio kritisierten die Forderung scharf.

Trump wirft Macron Einmischung in Washingtons Iran-Politik vor

US-Präsident Donald Trump hat dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vorgeworfen, sich in die Iran-Politik der Vereinigten Staaten einzumischen. "Ich weiß, dass es Emmanuel gut meint wie all die anderen, aber niemand spricht für die USA außer den USA selbst", schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Niemand hat das Recht, uns auf irgendeine Weise zu bearbeiten, zu formen oder zu repräsentieren!"

Trump ernennt vorläufigen Nachfolger für US-Geheimdienstdirektor Coats

US-Präsident Donald Trump hat einen vorübergehenden Nachfolger für den scheidenden Nationalen Geheimdienstdirektor Dan Coats ernannt. Der bisherige Leiter des US-Terrorabwehrzentrums, Joseph Maguire, werde den Posten zum 15. August kommissarisch übernehmen, schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zugleich kündigte der Präsident den Abgang der bisherigen Vize-Geheimdienstdirektorin und Coats-Stellvertreterin Sue Gordon an.

Trump prahlt bei El-Paso-Besuch mit Zuschauerzahl bei Wahlkampfauftritt

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Krankenhaus-Besuch in der von einer Schusswaffenattacke erschütterten Stadt El Paso mit der Zuschauerzahl bei einem Wahlkampfauftritt geprahlt. Der Sender KFOX14 veröffentlichte am Donnerstag ein Video, das Trump bei seinem Treffen mit Mitarbeitern des University Medical Center in El Paso am Vortag zeigt.

Pelosi verurteilt "menschenunwürdige" Situation an der Grenze zu Mexiko

Die US-Oppositionsführerin Nancy Pelosi hat die Situation an der Grenze zwischen den USA und Mexiko scharf kritisiert. "Was sich an der Grenze zuträgt ist skandalös", sagte die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses am Donnerstag während eines Besuchs in Guatemala-Stadt. Die Einwanderer würden "auf menschenunwürdige Art" behandelt, was "im Gegensatz" zu den Werten der USA stünde, fügte Pelosi hinzu.

China warnt US-Diplomaten vor Einmischung in Hongkongs Angelegenheiten

Die chinesische Regierung hat in Hongkong stationierte US-Diplomaten dringend aufgerufen, sich nicht in "Angelegenheiten der Stadt" einzumischen. Das Außenministerium in Peking teilte am Donnerstag seine "starke Unzufriedenheit" mit und verwies auf örtliche Medienberichte, denen zufolge eine Mitarbeiterin des US-Konsulats in Hongkong pro-demokratische Aktivisten getroffen hatte. In seiner Erklärung appellierte das chinesische Außenministerium an US-Diplomaten, "unverzüglich einen klaren Bruch mit Anti-China-Randalierern" vorzunehmen und aufzuhören, sich in Angelegenheiten Hongkongs einzumischen.

Auch Klingbeil zeigt sich offen für Koalition mit Linkspartei auf Bundesebene

Nach der kommissarischen Parteivorsitzenden Malu Dreyer hat sich auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil offen für eine Koalition mit der Linkspartei auf Bundesebene gezeigt. "Nach der nächsten Bundestagswahl wird es sicher Debatten über politische Mehrheiten und Konstellationen jenseits der Großen Koalition geben", sagte Klingbeil der Passauer Neuen Presse. "Dazu gehört auch Rot-Rot-Grün. In Bremen hat gerade erst ein solches Bündnis seine Arbeit begonnen. Da schauen wir jetzt auch hin."

CDU-Politiker Gröhe setzt SPD in Streit um Grundrente unter Druck

Im Streit um die Grundrente hat Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) den Druck auf die SPD erhöht. "Die SPD muss von unfinanzierbaren Blütenträumen Abstand nehmen. Sonst wird es zu keinem Kompromiss kommen", sagte Gröhe den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Eine Grundrente ohne jede Bedürftigkeitsprüfung ist mit der Union nicht zu machen."

Ein Prozent der Agrarbetriebe erhält 20 Prozent der EU-Gelder

Ein Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland erhält einem Bericht zufolge mehr als 20 Prozent der Agrarsubventionen der EU. Wie die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) unter Berufung auf eine Antwort auf eine Grünen-Anfrage berichtete, bekamen für das Antragsjahr 2016 insgesamt 3.300 Betriebe zusammengenommen rund 991 Millionen Euro an Direktzahlungen überwiesen.

Scharfe Kritik an Umwelthilfe wegen Forderung nach Beugehaft

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) zieht mit der Forderung, im Streit um Fahrverbote in Stuttgart Beugehaft gegen Mitglieder der baden-württembergischen Landesregierung zu verhängen, weiter Kritik auf sich. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer (CDU), forderte im Handelsblatt, dass die Umwelthilfe "keinerlei staatliche Gelder mehr erhält". Die bisherige staatliche Förderung sei "umgehend einzustellen".

Rechnungshof kritisiert Scholz für geplante Forschungsförderung

Der Bundesrechnungshof hat scharfe Kritik an den von der Bundesregierung geplanten Steuerbegünstigungen für Forschungsunternehmen geübt. "Der Bundesrechnungshof bezweifelt, dass die Zielsetzung mit dem Gesetzentwurf effektiv und effizient umgesetzt werden kann", heißt es in einem Bericht der Behörde an den Bundestag, aus dem die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag) zitierten. Die Prüfer befürchten demnach, dass das Geld sinnlos ausgegeben wird und nur zu mehr Bürokratie führt.

+++ Konjunkturdaten +++

CHINA

Erzeugerpreise Juli -0,3% (PROG: -0,1%) gg Vorjahr

Erzeugerpreise Juli -0,2% gg Vormonat

Erzeugerpreise Jan-Juli +0,2% gg Vorjahr

NORWEGEN

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +0,6% gg Vm

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +2,2% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli PROG: +0,5% gg Vm, +2,2% gg Vj

