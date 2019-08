Die chinesische Zentralbank setzte am Freitag den offiziellen Mittelwert für den Yuan auf 7,0136 pro US-Dollar - somit deutlich über die wichtige Marke von 7 Yuan. Es ist das zweite Mal in dieser Woche, dass die People's Bank of China die tägliche Benchmark auf einem schwächeren Niveau als der psychologisch wichtigen 7-Yuan pro US-Dollar setzte. Analysten hatten erwarteten, dass China den Mittelwert ...

