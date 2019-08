Die überarbeitete Version der Android-App von Snapchat ist offiziell ein Hit in den Schwellenländern. Snap (WKN:A2DLMS) meldete am 23. Juli die Ergebnisse des zweiten Quartals. Das Unternehmen hat die Analystenschätzungen problemlos übertroffen, was die Aktie nach oben getrieben hat. Ohne Zweifel befindet sich Snap im Trendwende-Modus. Das Upgrade von Stifel vor der Veröffentlichung hat sicher auch geholfen. Snapchat hat in den letzten drei Jahren nie mehr Nutzer für dich gewinnen können. Android ...

Den vollständigen Artikel lesen ...