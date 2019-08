Ganz schwerer Tag für die Anleger des Ketchup-Produzenten Kraft Heinz: Weil der US-Konzern mit seinen Zahlen für das erste Halbjahr enttäuschte, ging es für die Aktie tief in den Keller. Mal wieder. Bereits im Februar lösten sich fast 16 Milliarden Dollar in Luft auf. Doch der Schrecken könnte noch nicht vorbei sein.Kraft Heinz hat in den ersten sechs Monaten einen Nettogewinn von 854 Millionen Dollar verbucht. Vor Jahresfrist hatte Kraft Heinz noch einen Gewinn von 1,76 Milliarden Dollar ausgewiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...