Helle Aufregung in Frankfurt: Um 10 Uhr schießt der DAX deutlich nach oben, zeitweise auf 11.850 Punkte. Der Grund: Bayer will angeblich einen Roundup-Vergleich schließen und dafür zwischen sechs und acht Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Das ist deutlich weniger als befürchtet. Die Aktie notiert zeitweise bei 70 Euro. Ist das der Befreiungsschlag?

