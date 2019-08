Vaduz (ots/ikr) - Auch in diesem Jahr wird der offizielle Teil des Staatsfeiertages am Donnerstag, 15. August, live im Landeskanal und als Live-Stream auf www.landeskanal.li übertragen. Dadurch wird es allen Einwohnerinnen und Einwohnern Liechtensteins ermöglicht, die Ansprachen S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und Landtagspräsident Albert Frick im Landeskanal mitzuverfolgen. Die Live-Übertragung beginnt um 11.20 Uhr und endet um ca. 12.30 Uhr.



Live-Übertragung der Jubiläumsfeier im Landeskanal



Die Jubiläumsfeier vom 15. August auf dem Peter-Kaiser-Platz wird ebenfalls live im Landeskanal übertragen - von 20.15 Uhr bis 21.25 Uhr. Zudem wird sie als Live-Stream auf www.300.li und auf www.landeskanal.li übertragen.



Wiederholungen von Staatsakt und Jubiläumsfeier im Landeskanal



Die aufgezeichneten Sendungen (Staatsakt und jeweils anschliessend die Jubiläumsfeier) werden am Freitag, 16. August, Samstag, 17. August und Sonntag, 18. August jeweils um 12.30 Uhr und 19.00 Uhr nochmals im Landeskanal ausgestrahlt.



Kontakt:



Information und Kommunikation der Regierung

T +423 236 67 21



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100830896