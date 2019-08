Baden-Baden (ots) - Exklusiv am Sonntag, 15. September, im Theater Baden-Baden / Tickets ab 13. August 2019 über SWR.de und SWR3 Club



Das 25. "SWR3 New Pop Festival" geht in die Verlängerung: Zum Jubiläum tritt der deutsche Popstar Tim Bendzko ("Nur noch kurz die Welt retten") am Sonntag, 15. September, um 20 Uhr exklusiv im Theater in Baden-Baden auf. Damit bekommt das von SWR3 gemeinsam mit Audi veranstaltete Popmusik-Festival zum Jubiläum einen vierten Festivaltag. Karten für das Exklusivkonzert mit Tim Bendzko gibt es ab 13. August ab 10 Uhr über www.SWR3.de. Alle Konzerte des Festivals, das am 12. September beginnt, sind auf www.SWR3.de im Video-Livestream zu sehen. Darüber hinaus werden die Konzerte nach dem Festival auf 3sat und im SWR Fernsehen ausgestrahlt.



Das Jubiläumskonzert zum 25. "SWR3 New Pop Festival" ist Tim Bendzkos erster großer Auftritt nach drei Jahren Pause. Sein viertes Studioalbum "Filter" erscheint im Oktober 2019. Im Mai 2020 geht Bendzko auf die "Jetzt bin ich ja hier"-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dem Konzert schließt sich ein Bogen für den Künstler: 2011 spielte er am Anfang seiner Karriere beim "SWR3 New Pop Festival" ein umjubeltes Konzert im Theater. Acht Jahre später kehrt er nun an diese Stätte zurück, um mit SWR3 das große Jubiläum zu feiern und wird dabei sicher auch den ein oder anderen Titel aus dem neuen Album spielen.



Kostenfreies Rahmenprogramm beim "SWR3 New Pop Festival" Das "SWR3 New Pop Festival" wird - von Donnerstag bis Samstag - durch ein kostenfreies Rahmenprogramm begleitet. Nachmittags können Besucherinnen und Besucher auf der Live-Bühne im Kurgarten öffentliche Star-Talks mit "SWR3 Latenight"-Moderator Pierre M. Krause sowie Unplugged-Auftritte verfolgen. Auf der nebenstehenden Videowand werden alle Konzerte live übertragen. Im Museum Frieder Burda finden die "SWR3 Live Lyrix" statt. Abends kann auf den Party-Nächten in verschiedenen Locations gefeiert werden. Im SWR3 Video-Livestream auf www.SWR3.de werden sowohl die Live-Talks als auch die Konzerte übertragen. Festival-Highlights gibt es im Liveblog auf www.SWR3.de und auf den SWR3 Facebook- und Instagram-Accounts.



Konzerte in außergewöhnlicher Atmosphäre Das "SWR3 New Pop Festival" findet bereits zum 25. Mal statt. Die Popwelle bringt jedes Jahr neue, angesagte Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland auf die Bühnen der Kurstadt Baden-Baden. Diese verwandelt sich während der Festivaltage in eine Musikmetropole, in der Fans den Stars hautnah begegnen können. Die Konzerte des "SWR3 New Pop Festivals" finden jeweils im Baden-Badener Festspielhaus, im Kurhaus sowie in den Räumlichkeiten des stilvollen Theaters statt. In diesen besonderen Locations verwandeln sich die Auftritte der Newcomer in ein außergewöhnliches Gesamterlebnis. Im Festspielhaus wird außerdem jedes Jahr die Musiksendung "SWR3 New Pop Festival - Das Special" aufgezeichnet. Auf dem Festival sind schon Stars wie Amy Winehouse, Bruno Mars oder Ed Sheeran aufgetreten. Den "Pioneer of Pop" Award haben unter anderem Weltstars wie Joe Cocker, Lionel Richie, Lenny Kravitz oder Anastacia erhalten.



