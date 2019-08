Lanxess und Bayer trennen sich von Currenta. Der Chemieparkbetreiber wird an Mira verkauft. Currenta betreibt Parks in Dormagen, Leverkusen und Krefeld-Uerdingen. Der Buchwert von Currenta in der Bilanz von Lanxess stand bei 0, daher kann Lanxess ...

