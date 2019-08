Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wiesen in den letzten Monaten keinen klaren Trend auf, sondern bewegten sich auf niedrigem Niveau unter Schwankungen seitwärts, so die Analysten von Postbank Research. Diese Entwicklung habe sich in der vergangenen Woche fortgesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...