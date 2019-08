(shareribs.com) Chicago 09.08.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel fester. Das geringe Preisniveau hat eine technische Erholung begünstigt. Die Exportverkäufe blieben derweil schwach. Dezember-Mais verbesserte sich um 4,25 Cents auf 4,1825 USD/Scheffel. Die Marktteilnehmer sind am Donnerstag wieder eingestiegen, in Erwartung von Anpassungen bei den Schätzungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...